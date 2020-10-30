Войти
Российская газета

Экипажи Каспийской флотилии обезвредили группу морского десанта

487
0
0
Источник изображения: rg.ru

В ходе проходящих в Каспийском море учений экипажи флотилии выполнили стрельбы из корабельных артиллерийских установок А-190 по целям, имитирующим отряд кораблей условного противника, и обезвредили условных диверсантов, сообщили "РГ" в пресс-службе Южного военного округа.

Артиллерийским огнем были также поражены расположенные на острове Чечень наземные цели, обозначавшие морской десант условного противника.

Всего в рамках сдачи курсовых задач в море было задействовано более десяти боевых кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии, среди них - ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", базовый тральщик "Магомед Гаджиев", артиллерийские и десантные катера.

Кроме того, в ходе боевой тренировки военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам Каспийской флотилии обезвредили условную группу подводных диверсантов.

По замыслу, дежурная смена поста наблюдения обнаружила движущиеся подводные объекты в районе пункта базирования кораблей флотилии. Боевые пловцы были подняты по тревоге и выдвинулись на противодиверсионном катере "Раптор". Группа захвата обезвредила условных диверсантов и доставила их на берег.

На заключительном этапе тренировки боевые пловцы выполнили осмотр и условное разминирование кораблей флотилии.

Справка "РГ"

Специальные маневренные противодиверсионные катера "Раптор", которые использует отряд противодействия диверсионным силам и средствам Каспийской флотилии, оснащены высокотехнологичными приборами и могут быть использованы при выполнении задач в прибрежной зоне морей, проливах и устьях рек. Одной из особенностей катеров данного проекта является возможность передвижения на любых курсовых углах при волнении на море до пяти баллов включительно: на скорости 20 узлов при высоте волн 4,5 метра и на скорости 28 узлов при высоте волн 2,5 метра.

Таким образом, конструкция катера обеспечивает ему отличную мореходность, высокую скорость движения, безопасность и эффективность при разных условиях эксплуатации.


Тимур Алиев (Махачкала)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
А-190
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
03160 Раптор
11661 Гепард
Военные учения
КФ
Похожие новости
25.10.2018
Корабли "Дагестан" и "Град Свияжск" отразили условную атаку крылатых ракет на Каспии
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
27.07.2018
Невский ордер. Корабли Главного военно-морского парада России
25.12.2017
Ждет ли нас новая Цусима
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.10 15:26
  • 3
Самый мощный российский процессор будет 32-ядерным и сделанным по технорме 7 нм
  • 30.10 14:48
  • 4
Новое оружие российской ПРО успешно поразило цель
  • 30.10 12:11
  • 2
Эксперт о новой противоракете: скорость там явно в районе гиперзвука
  • 30.10 12:09
  • 16
Союзничек…
  • 30.10 11:37
  • 4
Эксперт: беспилотник "Орион" повысит мощь армейской авиации России
  • 30.10 10:20
  • 126
Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" впервые показали на видео
  • 30.10 10:06
  • 1
В разведывательные подразделения СВ продолжают поступать современные бронеавтомобили и технические средства
  • 30.10 09:56
  • 3
МРК "Одинцово" в рамках госиспытаний провел в Балтийском море стрельбы из комплекса "Панцирь-М"
  • 30.10 08:31
  • 20
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 30.10 06:12
  • 215
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 30.10 02:45
  • 1
В США назвали способ ЦРУ рассекретить С-400
  • 30.10 02:13
  • 1
"Европа станет полем боя". Военный эксперт о планах США
  • 29.10 20:40
  • 1
«Тосочка» согреет врага
  • 29.10 16:14
  • 6
Бойцы новой эры
  • 29.10 13:31
  • 2
Yahoo News Japan (Япония): если взять британский двигатель и оригинальные крылья, получим сильнейший в мире истребитель МиГ-15!