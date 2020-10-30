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ЦАМТО

Современные БТР-82АМ поступят в Приморское общевойсковое объединение ВВО

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БТР-82АМ
Бронетранспортер БТР-82АМ.
Источник изображения: © Sputnik / Илона Хварцкия

ЦАМТО, 29 октября. В мотострелковые подразделения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Приморском и Хабаровском краях, до конца текущего года поступят несколько десятков новейших бронетранспортеров БТР-82АМ.

Новые бронемашины пополнят воинские части ВВО в рамках программы перевооружения на современные образцы техники в 2020 году.

БТР-82АМ будут использоваться на общевойсковых полигонах ВВО в Приморье уже в зимнем периоде обучения 2021 года.

БТР-82АМ, предназначен для транспортировки подразделений, их огневой поддержки в бою, уничтожения живой силы, противотанковых средств и легкобронированной техники противника. Бронетранспортер вооружен 30-мм автоматической пушкой,7,62-мм пулеметом и ночным прицелом, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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БТР-82
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