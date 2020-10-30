Войти
Российская газета

ВМС Колумбии задержали очередную подлодку наркокартеля

536
0
0
Источник изображения: Reuters

Военно-морские силы Колумбии остановили сильно загруженную подводную лодку в восточной части Тихого океана. На ней находилось более двух тонн кокаина, что больше ее плановой загрузки.

Корабль обнаружил самолет ВМС Колумбии, сообщает Hisutton. Судно попыталось уйти от преследования, но его остановили. Задержали трех человек - граждан Колумбии, Эквадора и Мексики. 2045 килограммов кокаина предназначались для Мексики, а далее - для американского рынка. Предварительная стоимость - 67 миллионов долларов.

Издание сообщает, что конструкция субмарины представляет собой новое семейство подлодок наркомафии, этот тип обозначен как LPV-OM-VSV-7. Хотя есть некоторое сходство и с уже широко распространенной LPV-OM-3.

Кстати, "РГ" уже рассказывала о подобном задержании. Это был первый образец нового семейства наркоподлодок. Замаскированное судно сочетает в себе некогда стандартную компоновку, состоящую из полезной нагрузки в носовой части, кабины в средней части и одного внутреннего двигателя на корме. Такие лодки могут погрузиться на глубину до 4,5 метра и пройти около пяти тысяч километров, перевезти от трех до десяти тонн кокаина.



Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Колумбия
Мексика
США
Эквадор
Похожие новости
24.10.2018
Безопасность выходит блоком
26.11.2015
Страны Южной Америки занимают шестое место по военным расходам среди 10 регионов мира
21.07.2014
Латинская Америка уже не задворки США
30.09.2011
В тройку крупнейших мировых импортеров самолетов БПА за период 2003-2010 гг. входят США, Южная Корея и Индия – ЦАМТО
15.04.2009
Страны Южной Америки по военным расходам занимают пятое место среди 10 регионов мира (к открытию выставки "ЛААД-2009")
13.04.2009
Россия продала оружия на 6,7 миллиарда долларов за год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.10 15:26
  • 3
Самый мощный российский процессор будет 32-ядерным и сделанным по технорме 7 нм
  • 30.10 14:48
  • 4
Новое оружие российской ПРО успешно поразило цель
  • 30.10 12:11
  • 2
Эксперт о новой противоракете: скорость там явно в районе гиперзвука
  • 30.10 12:09
  • 16
Союзничек…
  • 30.10 11:37
  • 4
Эксперт: беспилотник "Орион" повысит мощь армейской авиации России
  • 30.10 10:20
  • 126
Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" впервые показали на видео
  • 30.10 10:06
  • 1
В разведывательные подразделения СВ продолжают поступать современные бронеавтомобили и технические средства
  • 30.10 09:56
  • 3
МРК "Одинцово" в рамках госиспытаний провел в Балтийском море стрельбы из комплекса "Панцирь-М"
  • 30.10 08:31
  • 20
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 30.10 06:12
  • 215
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 30.10 02:45
  • 1
В США назвали способ ЦРУ рассекретить С-400
  • 30.10 02:13
  • 1
"Европа станет полем боя". Военный эксперт о планах США
  • 29.10 20:40
  • 1
«Тосочка» согреет врага
  • 29.10 16:14
  • 6
Бойцы новой эры
  • 29.10 13:31
  • 2
Yahoo News Japan (Япония): если взять британский двигатель и оригинальные крылья, получим сильнейший в мире истребитель МиГ-15!