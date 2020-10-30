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Интерфакс-АВН

США перебросили в Японию еще два стратегических бомбардировщика B-1B

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Бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer в небе
Бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer в небе.
Источник изображения: CC0 / United States government work /

Токио. 29 октября. ИНТЕРФАКС - ВВС США в четверг перебросили на авиабазу Мисава на севере Японии еще два стратегических бомбардировщика B-1B, сообщили японские очевидцы, публикующие в сети фотографии их приземления.

Самолеты с бортовыми номерами 85-0077 и 85-0089 совершили посадку на базе примерно в 11:55 по японскому времени (в 05:55 мск).

Накануне туда уже прибыл один такой бомбардировщик. Отмечается, что это первый визит B-1B в Японию за последние три года. Авиабаза Мисава, находящаяся в префектуре Аомори на севере японского острова Хонсю, расположена примерно в 470 км от российских Курил и 595 км от Приморского края.

По сообщению Индо-Тихоокеанского командования США, американские войска в Японии и японские Силы самообороны 26 октября начали совместные военные учения Keen Sword 21, которые проводятся на военных объектах на основной части Японии, а также на острове Окинава и в прилегающих территориальных водах.

"Учения Keen Sword 21 проводятся для повышения американо-японской боеготовности и взаимодействия в целях укрепления двусторонних отношений и демонстрации решимости США поддерживать интересы безопасности союзников и партнеров в регионе", - говорится в сообщении.

В рамках учений, которые продлятся до 5 ноября, будут отрабатываться операции по обороне японских островов и реагированию на кризисные ситуации в регионе. В учениях, в частности, задействовано 9 тыс. военнослужащих из состава ВМС, ВВС, Армии и Корпуса морской пехоты США, ударная авианосная группа во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan, большой десантный корабль Ashland, а также более 100 самолетов и вертолетов.

По имеющимся данным, стратегические бомбардировщики B-1B, прибывшие на авиабазу Мисава, прилетели с авиабазы Андерсен на американском острове Гуам в западной части Тихого океана.

Как сообщало Командование ВВС США на Тихом океане, на прошлой неделе туда с континентальной части Соединенных Штатов были переброшены четыре B-1B.

"Около 200 летчиков и четыре самолета B-1B Lancer из 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи с авиабазы Дайесс, штат Техас, прибыли на авиабазу Андерсен, Гуам, для выполнения миссий оперативной бомбардировочной группы в поддержку Тихоокеанских ВВС в ходе учений с союзниками, партнерами и объединенными вооруженными силами", - отметили американские военные.

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Проекты
Nimitz
Авианосец
Военные учения
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