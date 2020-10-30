В Пакистане состоялась церемония закладки киля корвета класса MILGEM

ЦАМТО, 29 октября. На предприятии пакистанской компании Karachi Shipyard and Engineering Works (KSEW) в Карачи 25 октября состоялась церемония закладки киля корвета класса MILGEM, предназначенного для ВМС Пакистана.

Как сообщила пресс-служба командования ВМС Пакистана, в мероприятии приняли участие министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр оборонной промышленности Пакистана Зубайда Джалал.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2018 года командование ВМС Пакистана заключило официальный контракт на поставку четырех корветов класса MILGEM с консорциумом турецких компаний. Основным подрядчиком поставки стала компания ASFAT AS (Military Plants and Shipyard Management Joint Stock Company). Точная стоимость продажи не раскрывалась, но по данным СМИ, она составила 1,5 млрд. долл. Соглашение также предусматривает передачу Пакистану технологий и прав интеллектуальной собственности на проект корабля, а также подготовку инженерного состава.

Согласно контракту, два корабля будут построены в Стамбуле, еще два – на предприятии KSEW (Karachi Shipyard & Engineering Works) в Карачи. Как ожидается, в боевой состав ВМС Пакистана первый корабль войдет в 2022 году.

Резка первой стали для постройки головного корвета началась на предприятии Istanbul Naval Shipyard в Стамбуле в сентябре 2019 года. 4 июня 2020 года состоялась церемония закладки киля этого корабля.

Резка стали для постройки корветов MILGEM в Пакистане началась на предприятии KSEW в июне 2020 года. Как сообщается, целью требования постройки двух корветов в Пакистане является развитие национальной судостроительной отрасли и расширение возможностей KS&EW. Согласно планам, второй корвет класса MILGEM будет поставлен ВМС Пакистана в начале 2024 года.

Компания General Electric Marine объявила 6 октября 2020 года, что заключила с турецкой компанией STM (Savunma Teknolojileri Muhendislik Ve Ticaret A.S.) контракт на поставку газотурбинных двигателей LM2500, предназначенных для комбинированных главных энергетических установок CODAG (Combined Diesel and Gas Turbine), которыми будут оснащены четыре корвета класса MILGEM ВМС Пакистана.