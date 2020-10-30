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Российская газета

Испытательный пуск новой российской противоракеты показали на видео

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Министерство обороны России представило эксклюзивные кадры испытательного пуска новой ракеты российской системы противоракетной обороны. За тем, как все происходило, можно понаблюдать на видео.

Пуск произвел боевой расчет войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС в Казахстане на полигоне Сары-Шаган. Об этом уже сообщала и "РГ". Командир соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майор Сергей Грабчук заявил, что новая противоракета подтвердила заложенные характеристики.

В министерстве обороны Российской Федерации добавили, что боевые расчеты выполнили поставленную задачу, ракета поразила цель.


Светлана Цыганкова

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Страны
Казахстан
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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