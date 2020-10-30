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Российская газета

Загадочный перехватчик: NI оценил проект истребителя ПАК ДП

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Источник изображения: Нина Падалко/РИА Новости

The National Interest заинтересовался перспективным российским истребителем ПАК ДП.

Журнал The National Interest опубликовал статью "Загадочный российский малозаметный истребитель ПАК ДП 6-го поколения изменит правила игры"? Автор Марк Эпископос поясняет, что это самолет, известный также как МиГ-41, считается приемником советского истребителя МиГ-31.

В 2018 году гендиректор компании "Микоян" Илья Тарасенко сообщил, что разработка перешла в экспериментальную стадию, а для полного завершения проекта понадобится десять лет. А летом 2020 года Илья Тарасенко уточнил, что ПАК ДП будет создан на основе концепции истребителя МиГ-31.

Марк Эпископос, полагаясь на открытую информацию в СМИ, делает вывод, что новый самолет по сравнению с предшественником совершит значительный технологический скачок. Если МиГ-31 может разгоняться до 2,8 Маха, то максимальная скорость перспективного перехватчика составит 4-4,3 Маха. А некоторые считают, что она достигнет 5 Махов.

Что касается высоты полета, то, по словам Ильи Тарасенко, ПАК ДП будет способен действовать в ближнем космосе.

А вот подробной информации о вооружении истребителя пока нет. Бывший главнокомандующий российскими ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев в 2020 году сообщил журналистам, что МиГ-41 оснастят ракетами "воздух-воздух" дальнего радиуса действия Р-37, а кроме того совершенно новыми ракетами.

В завершении Марк Эпископос резюмирует, что истребитель ПАК ДП, как и стратегический бомбардировщик ПАК ДА, может стать наиболее технически продвинутым российским самолетом.


Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Р-37
Персоны
Бондарев Виктор
Проекты
2020-й год
ПАК ДА
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