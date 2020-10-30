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Интерфакс-АВН

МТС вошла в рабочую группу Роскосмоса программы глобальной связи "Сфера"

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Логотип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

Москва. 29 октября. ИНТЕРФАКС - ПАО "МТС" вошло в инициативную рабочую группу подпрограммы глобальной связи "Сфера", сообщила компания. Речь идет об участии оператора в разработке глобальной низкоорбитальной системы передачи данных интернета вещей "Марафон IoT".

В пресс-релизе МТС говорится, что специалисты компании примут участие в определении параметров абонентских устройств, сервисов и трафика интернета вещей при создании многоспутниковой низкоорбитальной системы передачи данных.

За счет участия в проекте "Сфера" МТС также рассчитывает в будущем расширить географию предоставляемых телеком-услуг, отмечает компания.

МТС - первый из телеком-операторов, который стал членом рабочей группы программы "Сфера", уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. Сейчас МТС использует спутниковые каналы связи для оказания услуг в удаленных регионах Север-Западной части России, Сибири и Дальнего Востока. Компания также предоставляет услуги спутникового телевещания в РФ.

Ранее первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич заявил, что госкорпорация в рамках проекта глобальной связи "Сфера" займется созданием "интернета вещей" в космосе. Первые аппараты-демонстраторы данной технологии появятся в 2022 году.

В июле 2018 года президент Владимир Путин анонсировал проект "Сфера", который предусматривает создание глобальной сети из 600 спутников для обеспечения территории РФ и других стран интернетом и телефонной связью. Ее конкурентами считаются аналогичные проекты компании OneWeb и SpaceX.

В рамках системы планируется объединить спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС, системы дистанционного зондирования Земли, спутниковую систему связи "Экспресс-РВ" и "Гонец", а также ряд других систем связи и доступа в интернет.

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Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Ил-214 (МТС)
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЛОНАСС
ИТ
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