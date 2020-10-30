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Интерфакс-АВН

Стороны конфликта в Нагорном Карабахе заявили о новых обстрелах

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Местный житель в разрушенном доме в городе Степанакерт, который подвергся обстрелу
Местный житель в разрушенном доме в городе Степанакерт, который подвергся обстрелу.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Ереван/Баку. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы Азербайджана ночью подвергли ракетному обстрелу столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) город Степанакерт.

"Ночью Степанакерт подвергся ракетному обстрелу. По предварительным данным, пострадавших и жертв нет", - сообщает комитет по ЧС Карабаха в среду.

Между тем, министерство обороны НКР сообщает об уничтожении силами ПВО турецкого ударного беспилотника "Байрактар".

В Минобороны Азербайджана со своей стороны заявили об обстрелах населенных пункты вблизи прифронтовой зоны и позиций подразделений азербайджанской армии на различных направлениях фронта в течение дня 28 октября и в ночь на 29 октября.

"Боевые действия продолжались в основном на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта. Попытки противника атаковать были решительно пресечены", - отмечается в сообщении.

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