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Известия.ru

Разгонный блок «Фрегат» с космодрома Куру доставят на ремонт в Россию

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Wikibob

Разгонный блок «Фрегат», в котором обнаружили утечку токсичного топлива, отправят в Россию для ремонта.

Разгонный блок доставят морским транспортом с космодрома Куру во Французской Гвиане, чтобы специалисты завода-изготовителя приняли решение о его дальнейшем использовании, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в четверг, 29 октября.

В мае французские специалисты зафиксировали срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя в месте хранения «Фрегата» на космодроме Куру. Прибывшие эксперты из России зафиксировали утечку токсичного топлива.

Позже российские специалисты выяснили, что утечка произошла из-за неисправного клапана.


Фото: commons.wikimedia.org/Wikibob

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  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
Россия
Франция
Продукция
Фрегат РБ
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