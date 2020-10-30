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Интерфакс-АВН

Корабли Тихоокеанского флота провели учение в Японском море

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Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев"
Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев".
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ВМФ

Владивосток. 29 октября. ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" в соответствии с планом боевой подготовки отработали в Японском море задачи совместного контрольного выхода, сообщила в четверг пресс-служба ТОФ.

"В течение двух дней корабли в полигонах боевой подготовки на практике совершенствовали элементы совместного тактического маневрирования, проверяли надежность систем связи", - говорится в сообщении.

Также во взаимодействии с морской авиацией прошли учения по совместному отражению атаки средств воздушного нападения условного противника, оказанию помощи терпящему бедствие судну, передаче грузов в море.

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Япония
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Адмирал Пантелеев
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