В России создали мишенный комплекс с БПЛА для испытаний новейшего вооружения

В Ростехе отметили, что комплекс предназначен для имитации малоскоростных беспилотников и вертолетов при проведении испытаний опытных и модернизированных образцов вооружений и других целей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Центр научно-технических услуг "Динамика" (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") завершил госиспытания новейшего мишенного комплекса с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), который предполагается использовать для отработки опытного и модернизированного вооружения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Технодинамики".

"В Центре научно-технических услуг "Динамика" успешно завершены государственные испытания комплекса с беспилотными летательными аппаратами. Комплекс предназначен для имитации малоскоростных беспилотников и вертолетов при проведении испытаний опытных и модернизированных образцов вооружений и других целей", - сказали в холдинге.

Там уточнили, что госиспытания были проведены в объеме, позволяющем начать выпуск установочной партии комплекса. В ходе испытаний были подтверждены все заданные летно-технические и эксплуатационные характеристики комплекса. Завершающий этап испытаний проходил в Государственном летно-испытательном центре (ГЛИЦ) Минобороны им. Чкалова с использованием целевого оборудования. Испытания проводились специалистами ГЛИЦ, обеспечением полетов занимались специалисты Летно-испытательного комплекса ЦНТУ "Динамика".

"Успешное завершение государственных испытаний комплекса с беспилотниками означает важный рубеж в развитии предприятия "Технодинамики". Получение предварительного заключения о возможности выпуска установочной партии комплекса с беспилотными летательными аппаратами позволило ЦНТУ "Динамика" впервые приступить к серийному изготовлению беспилотников. Компания ввела в строй новый цех, позволяющий осуществлять серийную сборку и комплексирование компонентов беспилотных летательных аппаратов", - приводит пресс-служба слова гендиректора холдинга Игоря Насенкова.