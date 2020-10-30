Рогозину предложили использовать нейросети для обработки данных ДЗЗ

Главе Роскосмоса также представили новейшие аппаратно-программные решения визуализации и доведения информации до конечных пользователей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российский Научно-производственный концерн "БАРЛ" представил гендиректору Роскосмоса Дмитрию Рогозину разработку в области применения нейросетей для приема и обработки данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.

"Главе государственной корпорации продемонстрировали принципиально новые разработки "БАРЛ" в области приема и обработки данных с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли с применением нейронных сетей", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что Рогозин посетил концерн в октябре, он обсудил с генеральным директором концерна "БАРЛ" Сергеем Басковым развитие государственно-частного партнерства в области создания современных космических систем ДЗЗ. Ему также представили новейшие аппаратно-программные решения визуализации и доведения информации до конечных пользователей.

Ранее Рогозин в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица" рассказал о сотрудничестве Роскосмоса с компанией "БАРЛ" в рамках создания уникального центра обработки космических данных и возможного участия концерна в построении орбитальной группировки над Арктикой.

В 21 октября глава Роскосмоса во время выступления на совещании под председательством премьер-министра Михаила Мишустина рассказал о планах создать группировку спутников "Арктика-КН" для наблюдения за акваторией Северного морского пути. По его словам, она будет способна получать информацию в различных диапазонах и может быть создана в рамках государственно-частного партнерства.