Войти
Известия.ru

Постпред РФ в Вене оценил реакцию США на предложение о ДРСМД

437
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Натрускин

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал реакцию США на предложение российского лидера Владимира Путина по ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) нежеланием заботиться о безопасности путем переговоров.

«Обычно, если предложение не соответствует вашим взглядам, вы делаете встречное предложение — при наличии позитивной политической воли, конечно. Поспешная негативная реакция официальных лиц НАТО, Германии и США означает нежелание заботиться о безопасности путем переговоров», — написал он в Twitter в среду, 28 октября.

Так Ульянов прокомментировал пост спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который написал в Twitter, что США «аплодируют» Берлину, который не согласился с предложением Путина по ДРСМД.

26 октября Владимир Путин назвал ошибкой выход США из ДРСМД и выразил готовность к поиску компромиссных решений для минимизации последствий развала договора.

При этом российский лидер сделал акцент на том, что Москва готова не развертывать ракеты 9М729 на европейской части страны, но лишь при условии встречных действий со стороны государств-членов НАТО, которые исключают размещение в Европе вооружений.

В свою очередь, представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что Россия в прошлом уже несколько раз упоминала о таком моратории, и в Германии не доверяют подобным заявлениям. МИД России назвал подобную реакцию предвзятой.

16 октября президент РФ Владимир Путин предложил продлить другой важный для мировой стабильности договор — о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) — как минимум на год без дополнительных условий. По его мнению, дополнительное время дает возможность провести содержательные переговоры. Однако США тогда отказались от этого предложения.


ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из Договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. В России данные обвинения отвергали и выражали готовность продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако в США навстречу не пошли.


Фото: РИА Новости/Александр Натрускин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Продукция
9М729
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
РСМД
СНВ-3
Похожие новости
30.10.2020
"До Москвы долетит за минуты": что США намерены разместить в Европе
28.10.2020
Китайская угроза подталкивает США навстречу России
18.03.2020
Усилить пропаганду в поддержку «Авангарду»
09.10.2019
Игра в ракетные наперстки
24.12.2018
Российский Генштаб сделал Европе последнее предупреждение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.10 15:26
  • 3
Самый мощный российский процессор будет 32-ядерным и сделанным по технорме 7 нм
  • 30.10 14:48
  • 4
Новое оружие российской ПРО успешно поразило цель
  • 30.10 12:11
  • 2
Эксперт о новой противоракете: скорость там явно в районе гиперзвука
  • 30.10 12:09
  • 16
Союзничек…
  • 30.10 11:37
  • 4
Эксперт: беспилотник "Орион" повысит мощь армейской авиации России
  • 30.10 10:20
  • 126
Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" впервые показали на видео
  • 30.10 10:06
  • 1
В разведывательные подразделения СВ продолжают поступать современные бронеавтомобили и технические средства
  • 30.10 09:56
  • 3
МРК "Одинцово" в рамках госиспытаний провел в Балтийском море стрельбы из комплекса "Панцирь-М"
  • 30.10 08:31
  • 20
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 30.10 06:12
  • 215
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 30.10 02:45
  • 1
В США назвали способ ЦРУ рассекретить С-400
  • 30.10 02:13
  • 1
"Европа станет полем боя". Военный эксперт о планах США
  • 29.10 20:40
  • 1
«Тосочка» согреет врага
  • 29.10 16:14
  • 6
Бойцы новой эры
  • 29.10 13:31
  • 2
Yahoo News Japan (Япония): если взять британский двигатель и оригинальные крылья, получим сильнейший в мире истребитель МиГ-15!