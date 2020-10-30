Постпред РФ в Вене оценил реакцию США на предложение о ДРСМД

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал реакцию США на предложение российского лидера Владимира Путина по ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) нежеланием заботиться о безопасности путем переговоров.

«Обычно, если предложение не соответствует вашим взглядам, вы делаете встречное предложение — при наличии позитивной политической воли, конечно. Поспешная негативная реакция официальных лиц НАТО, Германии и США означает нежелание заботиться о безопасности путем переговоров», — написал он в Twitter в среду, 28 октября.

Так Ульянов прокомментировал пост спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который написал в Twitter, что США «аплодируют» Берлину, который не согласился с предложением Путина по ДРСМД.

26 октября Владимир Путин назвал ошибкой выход США из ДРСМД и выразил готовность к поиску компромиссных решений для минимизации последствий развала договора.

При этом российский лидер сделал акцент на том, что Москва готова не развертывать ракеты 9М729 на европейской части страны, но лишь при условии встречных действий со стороны государств-членов НАТО, которые исключают размещение в Европе вооружений.

В свою очередь, представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что Россия в прошлом уже несколько раз упоминала о таком моратории, и в Германии не доверяют подобным заявлениям. МИД России назвал подобную реакцию предвзятой.

16 октября президент РФ Владимир Путин предложил продлить другой важный для мировой стабильности договор — о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) — как минимум на год без дополнительных условий. По его мнению, дополнительное время дает возможность провести содержательные переговоры. Однако США тогда отказались от этого предложения.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из Договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. В России данные обвинения отвергали и выражали готовность продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако в США навстречу не пошли.

Фото: РИА Новости/Александр Натрускин