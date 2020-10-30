Нагорный Карабах: Эрдоган предложил Путину совместное решение

Эрдоган рассказал о предложении Путину по конфликту в Карабахе

Президент Турции предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину совместно решить конфликт вокруг непризнанной республики Нагорный Карабах. Он призвал Путина поговорить с армянским премьер-министром, а сам предложил провести разговор с азербайджанским лидером. При этом он подчеркнул, что в данном конфликте принимает сторону Баку.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, как накануне пообщался по телефону с российским лидером Владимиром Путиным о ситуации с вооруженным конфликтом в непризнанной республике Нагорный Карабах.

«Я призвал совместно решить конфликт на Кавказе. Имел место позитивный разговор, мы проинформировали Путина о «красной черте» Анкары по данному вопросу», - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Президент Турции предложил российскому коллеге обсудить ситуацию с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Эрдоган, в свою очередь, выразил готовность поговорить с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Давайте сообща мирно урегулируем этот вопрос. Предпримем искренний шаг. Настало время окончательно урегулировать этот конфликт», - передал свои слова в разговоре с Путиным Эрдоган.

В то же время телеканал NTV провел трансляцию выступления Эрдогана в парламенте. «Мы провели хорошие переговоры с Путиным. Подробно обсудили Карабах. Мы сказали: давайте уже закончим это все на Кавказе. Хотите, мы сообща сделаем шаги, поговорим со сторонами. Но сейчас нам важно четко решить: будем мы урегулировать проблему или же нет", - рассказал президент Турции.

Он подчеркнул, что предпринимать конкретные шаги можно только для принятия принципиального решения. Эрдоган выразил мнение, что Минская группа (ОБСЕ), которая также занимается вопросом мирного урегулирования конфликта, "не решала проблему, а только тянула время".

"Давайте уже сделаем хорошо, пусть встретятся делегации. Уверен, мы получим результат", - добавил Эрдоган. При этом он напомнил, что Анкара в этом конфликте полностью поддерживает Баку.

По словам Эрдогана, он напомнил Москве "о красных чертах", которые Турция не намерена преступать в нагорно-карабахском конфликте. Он считает, что в противном случае "потомки его не простят". Эрдоган заметил, что рассказал российскому президенту о якобы воюющих на армянской стороне наемниках из вооруженных группировок курдов.

Накануне Кремль также опубликовал отчет о телефонном разговоре, который был инициирован Анкарой. По данным администрации президента, стороны обсудили «развитие событий в зоне нагорно-карабахского конфликта».

Владимир Путин выразил глубокую озабоченность «в связи с продолжающимися военными действиями, а также все более масштабным вовлечением в боестолкновения террористов из Ближнего Востока».

В то же время в пресс-службе Кремля сообщили, что российская сторона сообщила турецкой о том, что были контакты с «руководством Азербайджана и Армении и предпринимаемых шагах в целях скорейшего достижения перемирия и деэскалации кризиса».

По итогу стороны договорились об осуществлении «координации между внешнеполитическими и оборонными ведомствами России и Турции, а также спецслужбами двух стран».

Конфликт в Нагорном Карабахе длится почти 30 лет. Во времена Советского Союза территория Нагорного Карабаха, где проживают в основном армяне, входила в состав Азербайджанской ССР. После распада СССР Нагорный Карабах провозгласил себя республикой и отстранился от Баку.

27 сентября произошло обострение конфликта. Ежедневно стороны обвиняют друг друга в обстрелах. Ранее представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что бои продолжаются до сих пор.

"На южном участке [линии соприкосновения в Карабахе] шли определенные, не полномасштабные боевые действия. Противнику не удалось продвинуться к Бердзору, несмотря на определенные усилия. В этом направлении нашим ВС удалось несколько улучшить позиции", - рассказал он.

При этом стороны трижды пытались организовать гуманитарное перемирие для вывоза тел погибших и обмена пленными. Но ни одно из них не принесло ожидаемого результата.

Светлана Кравчук