Пентагон потратит миллионы на советское вооружение

США закупят произведенное в СССР вооружение и боеприпасы.

Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.

Его будут использовать в целях, направленных на «поддержку национальной военной стратегии» для деятельности Пентагона и других структур. Ведомство планирует использовать вооружение для тренировок, в том числе ради «развития навыков обращения с оружием противника».

Соединенные Штаты закупят, в частности, авиационные ракеты, минометные системы вооружения и их комплектующие, боеприпасы малого и среднего калибра и так далее. Контракт на закупки будет действовать пять лет. США смогут заказать оружия на 4,1 миллиарда единиц специальных боеприпасов и систем вооружения (СБСВ) сразу у нескольких поставщиков.