Войти
Военно-промышленный курьер

Пентагон потратит миллионы на советское вооружение

579
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

США закупят произведенное в СССР вооружение и боеприпасы.

Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.

Его будут использовать в целях, направленных на «поддержку национальной военной стратегии» для деятельности Пентагона и других структур. Ведомство планирует использовать вооружение для тренировок, в том числе ради «развития навыков обращения с оружием противника».

Соединенные Штаты закупят, в частности, авиационные ракеты, минометные системы вооружения и их комплектующие, боеприпасы малого и среднего калибра и так далее. Контракт на закупки будет действовать пять лет. США смогут заказать оружия на 4,1 миллиарда единиц специальных боеприпасов и систем вооружения (СБСВ) сразу у нескольких поставщиков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Похожие новости
06.04.2012
На мировом рынке ударных вертолетов в 2012-2015 гг. ожидается очень резкое увеличение объемов экспортных продаж
20.04.2011
Израиль против Ирана
19.01.2010
Беспилотные дирижабли завоевывают небо
29.12.2008
Информация о поставке С-300 в Иран "не соотносится с тем, что происходит или может происходить", заявляют в МИД РФ
20.07.2007
Пороховая бочка Стремясь все больше заработать на продаже боевой техники, Россия невольно втягивается в новую гонку вооружений
19.01.2007
США недовольны поставками российских вооружений Ирану, но признают, что это не нарушает резолюций СБ ООН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.10 15:26
  • 3
Самый мощный российский процессор будет 32-ядерным и сделанным по технорме 7 нм
  • 30.10 14:48
  • 4
Новое оружие российской ПРО успешно поразило цель
  • 30.10 12:11
  • 2
Эксперт о новой противоракете: скорость там явно в районе гиперзвука
  • 30.10 12:09
  • 16
Союзничек…
  • 30.10 11:37
  • 4
Эксперт: беспилотник "Орион" повысит мощь армейской авиации России
  • 30.10 10:20
  • 126
Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" впервые показали на видео
  • 30.10 10:06
  • 1
В разведывательные подразделения СВ продолжают поступать современные бронеавтомобили и технические средства
  • 30.10 09:56
  • 3
МРК "Одинцово" в рамках госиспытаний провел в Балтийском море стрельбы из комплекса "Панцирь-М"
  • 30.10 08:31
  • 20
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 30.10 06:12
  • 215
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 30.10 02:45
  • 1
В США назвали способ ЦРУ рассекретить С-400
  • 30.10 02:13
  • 1
"Европа станет полем боя". Военный эксперт о планах США
  • 29.10 20:40
  • 1
«Тосочка» согреет врага
  • 29.10 16:14
  • 6
Бойцы новой эры
  • 29.10 13:31
  • 2
Yahoo News Japan (Япония): если взять британский двигатель и оригинальные крылья, получим сильнейший в мире истребитель МиГ-15!