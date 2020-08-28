Как получить вид на жительство в Португалии: алгоритм процедуры, преимущества и недостатки статуса

Вид на жительство в Европе – превосходный вариант страховки на будущее. В современном мире просто необходимо иметь «запасной аэродром» в безопасной развивающейся стране, где царит верховенство права. Португалия предлагает состоятельным бизнесменам из России приобрести карту ВНЖ в обход стандартных квот за инвестиции в экономику государства.

Чтобы принять участие в программе, запущенной правительством осенью 2012 года, иностранцу необходимо пройти проверку благонадежности и выполнить финансовые условия. На выбор предлагаются шесть схем вложения средств, сроки рассмотрения заявления рекордно короткие – от четырёх месяцев до десяти.

Вместе с видом на жительство Португалии инвестор из Российской Федерации получает ряд привилегий, характерных для уроженцев ЕС. Примечательно, что участникам программы бизнес-миграции сдавать экзамены на знание португальского языка не нужно, равно как и проходить собеседование в посольстве.

Сколько стоит ВНЖ Португалии?

В отличие от инвестиционных программ других стран, Португалия предлагает весьма приемлемые финансовые условия участия. Главное их преимущество – форматы инвестиций, ведь заявитель может выбрать один из семи способов вложения средств.

Минимальный порог инвестиций – 280 000 евро. В некоторых случаях средства можно вернуть через 5 лет, что очень выгодно. Чаще всего для получения ВНЖ Португалии инвесторы выбирают приобретение недвижимости. Это не удивительно, ведь данный сектор экономики ежегодно растет, а значит, инвестор вполне может получить прибыль.

Но вернемся к финансовым условиям получения ВНЖ Португалии и рассмотрим:

приобретение жилого объекта недвижимости на территории страны (регион не имеет значения) – 500 тыс. евро;

покупка здания либо другого типа недвижимости, возрастом от 30 лет с обязательством последующей реконструкции– 350 тыс. евро;

финансовое сопровождение научных разработок – 350 тыс. евро;

вложение личных средств в ценные бумаги инвестфондов – 500 тыс. евро;

покупка пакетов акций португальских предприятий – 1 млн евро;

регистрация компании на территории Португалии и предоставление 10 полноценных рабочих мест коренным португальцам.

В списке указаны базовые суммы инвестиций без учета государственных и регистрационных сборов, административных пошлин, оплаты услуг нотариуса и юриста.

Кто может претендовать на экономический ВНЖ Португалии?

Правительство Португалии предъявляет к заявителям стандартные для подобных миграционных программ требования. Соискатель постоянного места жительства должен быть совершеннолетним, несудимым и финансово состоятельным.

Общественная и деловая репутация иностранного инвестора скрупулезно изучается в ходе проверки благонадежности. Это ключевой этап получения ВНЖ Португалии, поскольку от решения комиссии зависит дальнейшая судьба конкретного кейса.

Одновременно с главным заявителем на вид на жительство Португалии могут претендовать и члены его семьи:

супруга или супруг;

дети не старше 26 лет.

Потребуется документально подтвердить финансовую зависимость близких от инвестора (статус иждивенца). На срок рассмотрения анкеты количество претендентов на ВНЖ никак не влияет. Обратите внимание, что проверку благонадежности проходят все заявители, достигшие совершеннолетия.

Что дает ВНЖ Португалии за инвестиции?

Экономический вид на жительство по объему прав и свобод ничем не уступает ВНЖ, полученному по стандартной процедуре. Обладатель такого статуса может беспрепятственно въезжать на территорию государств, подписавших Шенгенское соглашение. Ему разрешено вести предпринимательскую деятельность в Португалии, а дети инвестора могут учиться в местных вузах.

Кроме того, ВНЖ за инвестиции – это возможность подать документы на гражданство Португалии через пять лет. Инвестор обязан пребывать на территории страны только 7 дней за год. При желании обладатель карты ВНЖ может проживать до 90 дней в любом государстве Шенгенской зоны и находиться в Португалии столько, сколько сочтет нужным.

Можно ли получить гражданство Португалии за инвестиции?

Португальское правительство не реализует программу, которая позволяет оформить полноправное гражданство в обмен на финансовые вливания в экономику страны. Если вас интересует возможность получить европейский паспорт по ускоренной схеме, обратите внимание на предложения Кипра или Мальты.