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Консультация кардиолога: случаи, когда это необходимо

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Консультация кардиолога

В наше время медицина развивается с каждым днем. Благодаря этому, медицинские учреждения прогрессивных стран, особенно частные, обеспечивают качественное лечение сердечно-сосудистых заболеваний, о чем свидетельствуют высокие показатели выздоровления. Примером этого может служить кардиохирургия в Германии, в Университетской клинике г. Фрайбурга. Кроме того, не стоит забывать, что успех лечения подобных болезней также зависит от своевременной диагностики. В этой статье речь пойдет о том, в каких случаях требуется консультация кардиолога.

Основные симптомы сердечно-сосудистых заболеваний

Существует ряд признаков, которые могут указывать на наличие проблем с сердцем или сосудами.

  1. Высокое давление, сопровождающееся сдавливающей болью или ощущением дискомфорта в области груди.
  2. Болевые ощущения, распространяющиеся на плечи, шею, руки или нижнюю челюсть.
  3. Боль в груди, которая не проходит после отдыха и полного расслабления, а со временем становится более интенсивной.
  4. Боль в груди, сопровождающаяся учащенным дыханием, тошнотой или рвотой, ознобом или побледнением кожных покровов.
  5. Резкая утомляемость и необъяснимое чувство тревоги.
  6. Низкое кровяное давление и нерегулярное сердцебиение.

При обнаружении хотя бы одного из вышеперечисленных признаков, следует немедленно обратиться к кардиологу. Лучшим вариантом в подобных случаях станет лечение сосудистых заболеваний в Германии, в Университетской клинике г. Фрайбурга. Это одно из самых лучших медицинских учреждений Германии, которое имеет достойную материально-техническую базу и предлагает обслуживание мирового класса. Кроме того, в этой клинике работают исключительно высококвалифицированные врачи с безупречной репутацией.

Случаи, когда посетить кардиолога нужно без проявления основных симптомов

Существует несколько ситуаций, когда консультация кардиолога требуется без проявления основных симптомов сердечно-сосудистых заболеваний.

  1. Беременность. Как правило, будущим мамам рекомендуется посещать кардиолога регулярно на протяжении всего срока беременности.
  2. При наличии проблем с сердцем у кого-то в семье.
  3. При высоком уровне холестерина (выше, чем 200 мг/дл).
  4. Имея стабильно высокое кровяное давление.
  5. Больным на диабет также требуется посещать кардиолога регулярно.
  6. Курильщикам. Поскольку курильщики наиболее подвержены риску возникновения разных заболеваний, включая сердечно-сосудистые, то им рекомендуется посещать кардиолога регулярно.
  7. При наличии проблем с деснами. По статистике, у людей, страдающих болезнями десен, сердечно-сосудистые заболеваний возникают намного чаще, чем у здоровых.

Не стоит думать, что визиты к доктору нужны только в случае возникновения болезни. Во многих ситуациях консультация врача может выявить проблему с сердцем или сосудами на начальной стадии развития. Своевременная диагностика в этом случае поможет не только назначить соответствующее лечение, но и минимизировать риск возникновения каких-либо сопутствующих осложнений.

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Страны
Германия
Проекты
Медицина
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