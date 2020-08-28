Проводы российской «Науки»

Многострадальный многоцелевой лабораторный модуль «Наука» прошел этап заводских испытаний и отправлен на Байконур. Модуль должен стартовать в космос в 2021 году и стать частью российского сегмента Международной космической станции. Он добавит комфорта для российских космонавтов, но, самое главное, должен повысить научную эффективность российской пилотируемой космонавтики.

Несколько лет назад мы анализировали успехи российской науки на Международной космической станции. Простой подсчет научных публикаций вышедших на английском языке показал, что даже у японцев отдача пилотируемой космонавтики выше, хотя японские астронавты посещают МКС гораздо реже российских. Отчасти это связано с высокой занятостью наших экипажей по обслуживанию станции, отчасти с бюрократическими сложностями в оформлении экспериментов на станции, отчасти — с неготовностью наших ученых публиковать результаты на международном языке науки. Но важное значение имеет и ограниченность внутреннего пространства российских модулей. Там просто нельзя разместить всё научное оборудование какое хотелось бы ученым. И теперь всё ближе день когда хотя бы эту проблему удастся решить.

Внутри лабораторного модуля "Наука". Источник: https://habr.com/

Многоцелевой лабораторный модуль прошел долгий путь. Конструкция была разработана как Транспортный корабль снабжения, ещё в 70-е.

Транспортный корабль снабжения. Источник: https://habr.com/

В 90-е он был произведен как инженерный макет модуля «Заря» в Центре им. Хруничева по заказу Boeing и на деньги NASA. В 2000-е и его стали готовить к полету в космос, как самостоятельный модуль российского сегмента станции. «Наука» должна была оказаться в составе МКС еще в 2007 году, но потом планы начали «движение вправо». Поза-поза-поза-прошлый руководитель Роскосмоса Анатолий Перминов обещал запуск МЛМ к 2011 году, но на заводе-изготовителе модуль смогли закончить только в 2012 году.

На территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева. Источник: Фото: ТАСС/Александр Щербак

Одна из важных причин почему «Наука» до сих пор на Земле — обнаруженная в 2013 году металлическая стружка в топливной системе. Эта система необходима для достижения модулем Международной космической станции, и для дальнейшей работы на ней. Ведь исторически модуль развивается от космического корабля, который должен уметь летать самостоятельно. Это преимущество и это слабость МЛМ по сравнению с американскими модулями МКС, большинство из которых доставлялись Шаттлами. Вообще самостоятельность это хорошо, но слабостью это стало, когда пришлось оставить модуль на Земле и заняться чисткой баков и топливной системы.

Топливный бак лабораторного модуля «Наука». Источник: https://habr.com/

Баки «Науки» — это забытая технология исчезнувшей цивилизации, которую сейчас отечественная промышленность повторить уже не может. Сложность в том, что они многоразовые, и для эффективной работы в невесомости внутри бака размещена сложная сильфонная система. Проще говоря — гармошка, которая сжимаясь выдавливает топливо в трубопроводы к двигателям. Благодаря «гармошке» баки можно перезаправлять и использовать много раз. И, конечно, никакие засоры там недопустимы.

Лабораторный модуль «Наука». Источник: https://habr.com/

Баки чистили как могли, но полностью от стружки не избавились. Возможно даже, она возникает в процессе работы «гармошки», и у предыдущих кораблей и модулей были те же проблемы, которые никак не повлияли на их работоспособность. Короче, испытания показали, что должно сработать и так, поэтому волевым решением «Наука» назначена в полет, с упованием на чудо советского конструкторского гения, авось и хусим. Трубопроводы, правда, заменили на новые.

Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" - усовершенствованный. Источник: https://habr.com/

Последний экзамен перед выпуском модуль проходил в вакуумной камере. Из-за долгого нахождения в земных условиях резиновые уплотнители могли покоробиться и утратить герметичность. Уплотнители, какие смогли, сменили, а этим летом модуль проверили вакуумом, чтобы убедиться в отсутствии утечек.

За несколько дней до отправки модуля на Байконур постсоветского «динозавра» к его телу были допущены журналисты и блогеры. Чтобы подчеркнуть отличие от прежней «Науки» прошлых десятилетий, к названию добавили «У», теперь это «Многоцелевой лабораторный модуль — усовершенствованный», в знак прошедшей модернизации.

Многоцелевой лабораторный усовершенствованный модуль "Наука". Источник: https://habr.com/

Внутрь пускали не только лишь всех. Большинству приходилось заглядывать через открытый люк стыковочного узла. Такая забота диктуется прежде всего требованиями чистоты. На МКС, из-за невесомости, у людей ослабляется иммунитет, поэтому непрошенные гости с Земли не нужны. Впрочем, журналистам «Комсомолки» все-таки удалось заглянуть внутрь ещё раньше.

Для дополнительной защиты от грязи с улицы перед входом в модуль предусмотрели «предбанник», где дополнительно очищалась одежда и обувь всех кто даже приближался к открытому люку космической лаборатории.

Многоцелевой лабораторный усовершенствованный модуль "Наука". Источник: https://habr.com/

Многоцелевой лабораторный усовершенствованный модуль "Наука". Источник: https://habr.com/

Внешние участки станции защищались не столь тщательно. Здесь можно было оказаться прямо рядом с теми самыми многострадальными топливными баками.

С точки зрения безопасности космонавтов это уже не так страшно, ведь непосредственного контакта с этими элементами модуля в космосе уже не будет. Тут сравнение со скелетом динозавра неслучайно. С внешней стороны будет добавлено еще служебное оборудование, противометеоритные щиты и теплоизоляция. Последнюю подготовку модуль пройдет уже на Байконуре.

Многоцелевой лабораторный усовершенствованный модуль "Наука". Источник: https://habr.com/

Неподалеку в углу, стояли маршевые двигатели модуля, незамеченные журналистами. Судя по всему, их смонтируют тоже на космодроме.

Маршевые двигатели лабораторного усовершенствованного модуля «Наука». Источник: https://habr.com/

Несмотря на нашествие журналистов работа с модулем продолжалась. Это было уже не завершение сборки, а подготовка к перевозке по железной дороге. Все кабели надо зафиксировать, отверстия закрыть, трубы заглушить. Традиционно, всё, что надо удалить перед стартом на аппарате — красного цвета: изолента, крышки, элементы с красными бирками.

Подготовка к железнодорожной перевозке модуля "Наука". Источник: https://habr.com/

Подготовка к железнодорожной перевозке модуля "Наука". Источник: https://habr.com/

Подготовка к железнодорожной перевозке модуля "Наука". Источник: https://habr.com/

По словам представителя предприятия, многолетняя задержка модуля на Земле позволила пройти неплохую школу для нового поколения сотрудников. Преемственность поколений заметна и на фото, как по возрасту участников работы, так и по технологическому оборудованию.

Оборудование для проверки модуля "Наука". Источник: https://habr.com/

Оборудование для проверки модуля "Наука". Источник: https://habr.com/

Оборудование для проверки модуля "Наука-У". Источник: https://habr.com/

Оборудование для проверки модуля "Наука". Источник: https://habr.com/

Оборудование для проверки модуля "Наука". Источник: https://habr.com/

После нашего ухода работа с модулем продолжалась несколько дней. Завершающим испытанием стал переворот модуля, который показал, что всё закреплено и готово к транспортировке.

Перевозили МЛМ в транспортном контейнере похожем на головной обтекатель ракеты. Чтобы не перепутать этот контейнер с летным головным обтекателем, его тоже выкрасили в красный.

Сейчас «Наука» уже на Байконуре, проходит электрические испытания, наращивает «мясо», и готовится к старту. Если всё пройдет успешно, то запуск МЛМ-У приурочат к 60-летию первого полета человека в космос.

МЛМ-У "Наука" в транспортном контейнере. Источник: https://habr.com/

Выражаю признательность пресс-службе Роскосмоса за помощь в подготовке фоторепортажа.