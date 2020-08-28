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РКС представил на «Армии-2020» антенну для нового российского спутника «Обзор-Р»

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Касатка-Р
Космический радиолокатор «Касатка-Р».
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») представляет на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» активный антенный модуль, являющийся частью активной фазированной антенной решетки космического радиолокационного комплекса «Касатка-Р». Это разработка специалистов входящего в состав РКС Научно-исследовательского института точных приборов (НИИ ТП) будет установлена на уникальном космическом аппарате «Обзор-Р», запуск которого намечен на следующий год.

Бортовая аппаратура радиолокатора «Касатка-Р» построена на базе широкополосной поляриметрической цифровой активной фазированной решетки (АФАР) Х-диапазона (рабочая длина волны около 3 см). В «Касатка-Р» реализована передовая технология цифрового формирования лучей антенны, которая позволяет радиолокатору формировать кадры изображений высокого разрешения, по размеру значительно превосходящие кадры изображений, получаемых классическими однолучевыми радиолокаторами. В настоящее время космических аппаратов подобного типа на орбите нет.

Главный конструктор по разработке радиоэлектронных средств для систем дистанционного зондирования Земли НИИТП Виктор РИМАН: «Касатка-Р» станет основным рабочим инструментом радиолокационного спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Обзор-Р», его разрабатывает АО «РКЦ «Прогресс» (Самара). Мы завершили изготовление всех устройств радиолокатора, приступили к его испытаниям, одновременно ведем отработку бортового программного обеспечения. В течение 2020 г. планируем передать штатное изделие «РКЦ «Прогресс». Запуск космического аппарата «Обзор-Р» намечен на 2021 г. Характеристики радиолокатора «Касатка-Р» позволяют в любое время суток и при любой облачности получать изображения земной поверхности разрешением до 30 см».

Применение космических аппаратов «Обзор-Р» с радаром «Касатка-Р» расширит современные возможности по наблюдению за поверхностью планеты и позволит круглосуточно и независимо от погодных условий вести радиолокационную съемку поверхности планеты в X-диапазоне в интересах МЧС, Минсельхоза, Росреестра, других министерств и ведомств, а также регионов России.

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