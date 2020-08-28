Пытались не допустить. Минобороны об инциденте с военными США в Сирии

МОСКВА, 27 августа/ Радио Sputnik. Российский патруль в Сирии принял все возможные меры, чтобы не допустить инцидента с американскими военными, об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Ранее США заявили, что российские военные спровоцировали ДТП на северо-востоке Сирии. В Белом доме сообщили, что российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции, в результате чего американские военные получили ранения.

В ЦПВС рассказали, что 25 августа группа военной полиции в составе пяти бронированных автомобилей осуществляла плановое патрулирование территории. Группу прикрывали вертолеты, применение которых разрешено российско-американскими протоколами о деконфликтации.

В Центре подчеркнули, что маршрут был согласован с американской стороной, но военные США продолжали следовать за россиянами.

"В ходе патрулирования, после вхождения в зону контроля международной антитеррористической коалиция колонну стали преследовать два американских бронеавтомобиля MRAP. Наряду с этим было установлено, что дорога далее по маршруту была блокирована еще двумя американскими бронеавтомобилями", – заявил руководитель ЦПВС полковник Алексей Посунько, его слова приводит РИА Новости.

Ранее в генеральном штабе Вооруженных сил РФ заявили, что в Сирии были приняты "необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи".

Ранее радио Sputnik сообщило, что США обвинили Россию в провоцировании ДТП в Сирии.

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