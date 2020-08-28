Войти
РИА Новости

В Ленобласти завершили строительство комплекса станции "Восток"

180
0
0
Новый зимовочный комплекс антарктической станции "Восток"
Новый зимовочный комплекс антарктической станции "Восток".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг – РИА Новости. В Ленинградской области, на площадке "Опытного завода строительных конструкций" в Гатчине завершено создание нового зимовочного комплекса антарктической станции "Восток", сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, гатчинский завод – единственный в России, который имеет опыт сооружения таких комплексов.

"Наш гатчинский завод – единственный в России, кто имеет подобный опыт возведения городков в арктической зоне. С учетом стратегических задач по развитию научных исследований в Арктике и Антарктике, мы надеемся, что завод сохранит репутацию уникального предприятия и будет обеспечен заказами", – сказал Дрозденко.

Он отметил, что новый зимовочный комплекс сделает комфортным проживание полярников: 35 человек в сезонный период и 15 человек – в зимовочный. Предусмотрен двухлетний запас топлива и продуктов. Станция будет стоять на опорах высотой три метра, ее не занесет снегом.

Начало демонтажа элементов комплекса "Восток" для отправки в Антарктиду запланировано на 1 сентября текущего года, начало погрузки – на 1 октября. В Антарктиде проведен ряд подготовительных работ, организованы санно-гусеничные походы и созданы топливные базы на основной трассе доставки элементов комплекса с побережья Антарктиды (район станции "Прогресс") до места строительства. На станцию "Восток" переброшены топливо, четыре жилых модуля для строительного городка зимовщиков. Транспортировать части и узлы комплекса по Антарктиде будут с помощью более двух десятков тягачей и тяжелых транспортных платформ на лыжах, которые позволяют перевозить грузы весом до 60 тонн.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Арктика
Похожие новости
12.05.2020
Госпитали на стройках: Путин отдал поручение правительству и МЧС
19.12.2019
Генерал армии Герасимов: Предпосылки для возникновения крупномасштабной войны отсутствуют
28.10.2019
Россия установила в Арктике гиперзвуковой радар
15.11.2017
Роскосмос планирует в 2019, 2020 и 2025 годах запустить три малых спутника "Кондор-ФКА"
07.08.2015
Россия милитаризирует Арктику, считает командующий Береговой охраной США
30.07.2014
Страхи Америки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.08 04:13
  • 2
Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО
  • 28.08 02:54
  • 156
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 28.08 02:36
  • 2
Беспилотник "Гром", впервые представляемый на "Армии-2020", предназначен для поддержки истребителей Су-35 и Су-57
  • 28.08 01:24
  • 1
Минобороны решило сделать тяжелый беспилотник "Охотник" дальним перехватчиком
  • 28.08 00:29
  • 8
Огонь по своим: один Abrams подбил другой на ночных стрельбах в США
  • 27.08 23:54
  • 3
Армия России получит еще 50 танков Т-80БВМ
  • 27.08 23:36
  • 9
"Кронштадт" готов серийно поставлять Минобороны РФ беспилотники "Орион" в ударном варианте
  • 27.08 23:24
  • 4
Какие белорусские технологии используются в тяжелой БМП Т-15 "Армата"
  • 27.08 23:21
  • 4
Внутреннее устройство БМП К-17 "Бумеранг" показали на "Армии-2020"
  • 27.08 23:02
  • 5
Должна ли Россия отказаться от танков вместе с Великобританией
  • 27.08 22:53
  • 1
Военные РФ показали лучший результат в танковом биатлоне
  • 27.08 22:25
  • 9
Флотская бифуркация, у кого кофейная гуща, гуще.
  • 27.08 20:50
  • 22
Рогозин потребовал форсировать работы по созданию водородной версии тяжелой ракеты "Ангара-А5В"
  • 27.08 20:34
  • 10
В Комсомольске построят сверхманевренные истребители Су-35С для Минобороны
  • 27.08 19:35
  • 2
Мощности "Адмиралтейских верфей" могут начать простаивать без контракта на серию подлодок для Балтфлота - гендиректор