В Ленобласти завершили строительство комплекса станции "Восток"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг – РИА Новости. В Ленинградской области, на площадке "Опытного завода строительных конструкций" в Гатчине завершено создание нового зимовочного комплекса антарктической станции "Восток", сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, гатчинский завод – единственный в России, который имеет опыт сооружения таких комплексов.

"Наш гатчинский завод – единственный в России, кто имеет подобный опыт возведения городков в арктической зоне. С учетом стратегических задач по развитию научных исследований в Арктике и Антарктике, мы надеемся, что завод сохранит репутацию уникального предприятия и будет обеспечен заказами", – сказал Дрозденко.

Он отметил, что новый зимовочный комплекс сделает комфортным проживание полярников: 35 человек в сезонный период и 15 человек – в зимовочный. Предусмотрен двухлетний запас топлива и продуктов. Станция будет стоять на опорах высотой три метра, ее не занесет снегом.

Начало демонтажа элементов комплекса "Восток" для отправки в Антарктиду запланировано на 1 сентября текущего года, начало погрузки – на 1 октября. В Антарктиде проведен ряд подготовительных работ, организованы санно-гусеничные походы и созданы топливные базы на основной трассе доставки элементов комплекса с побережья Антарктиды (район станции "Прогресс") до места строительства. На станцию "Восток" переброшены топливо, четыре жилых модуля для строительного городка зимовщиков. Транспортировать части и узлы комплекса по Антарктиде будут с помощью более двух десятков тягачей и тяжелых транспортных платформ на лыжах, которые позволяют перевозить грузы весом до 60 тонн.