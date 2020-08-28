Войти
ТАСС

В NASA поддержали идею съемок фильма в космосе

184
0
0
Глава NASA Джеймс Брайденстайн
Глава NASA Джеймс Брайденстайн.
Источник изображения: © AP Photo/Gerald Herbert

Директор управления выразил надежду на то, что такой фильм "вдохновит новое поколение инженеров и ученых"

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) изучает вопрос о съемках фильма в космосе. Об этом сообщил в четверг в ходе видеоконференции, посвященной перспективам исследований на борту Международной космической станции, директор NASA Джим Брайденстайн, не уточнив при этом сроков реализации этой идеи.

"Нам нужна коммерческая активность на борту орбитальных станций, а вместе с такой деятельностью нам потребуются астронавты, которые выполняют коммерческие задачи, - отметил он. - Сейчас мы рассматриваем вопрос о том, как можно принять астронавтов, которые, возможно, были бы заинтересованы в том, чтобы снять фильм в космосе".

"Всех просто восхищает мысль о том, что знаменитый актер может сняться в фильме в космосе, - добавил он. - Это привлекает повышенный интерес". "Если знаменитый актер хочет снять фильм, то мы поддерживаем это", - подчеркнул директор NASA.

О возможности съемок такого фильма Брайденстайн сообщил в Twitter в мае нынешнего года, указав, что NASA "восхищено возможностью работать месте с Томом Крузом над фильмом, снятым на борту космической станции". Он выразил надежду на то, что такой фильм "вдохновит новое поколение инженеров и ученых".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
NASA
Проекты
МКС
Похожие новости
31.07.2018
Почему "русские расисты" не отправляют в космос чернокожих? НАСА обещало разобраться
02.07.2018
Ракета Falcon 9 с грузовиком Dragon стартовала с мыса Канаверал к МКС
29.05.2018
Источник: Рогозин будет руководить пилотируемым запуском с Байконура 6 июня
15.05.2018
Орбиту МКС подняли на 600 м перед посадкой и стартом пилотируемых "Союзов"
19.04.2018
ЦУП планово скорректировал высоту полета МКС перед посадкой и стартом кораблей "Союз"
22.03.2018
Российские космонавты в ходе выхода за борт МКС в августе запустят наноспутники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.08 04:13
  • 2
Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО
  • 28.08 02:54
  • 156
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 28.08 02:36
  • 2
Беспилотник "Гром", впервые представляемый на "Армии-2020", предназначен для поддержки истребителей Су-35 и Су-57
  • 28.08 01:24
  • 1
Минобороны решило сделать тяжелый беспилотник "Охотник" дальним перехватчиком
  • 28.08 00:29
  • 8
Огонь по своим: один Abrams подбил другой на ночных стрельбах в США
  • 27.08 23:54
  • 3
Армия России получит еще 50 танков Т-80БВМ
  • 27.08 23:36
  • 9
"Кронштадт" готов серийно поставлять Минобороны РФ беспилотники "Орион" в ударном варианте
  • 27.08 23:24
  • 4
Какие белорусские технологии используются в тяжелой БМП Т-15 "Армата"
  • 27.08 23:21
  • 4
Внутреннее устройство БМП К-17 "Бумеранг" показали на "Армии-2020"
  • 27.08 23:02
  • 5
Должна ли Россия отказаться от танков вместе с Великобританией
  • 27.08 22:53
  • 1
Военные РФ показали лучший результат в танковом биатлоне
  • 27.08 22:25
  • 9
Флотская бифуркация, у кого кофейная гуща, гуще.
  • 27.08 20:50
  • 22
Рогозин потребовал форсировать работы по созданию водородной версии тяжелой ракеты "Ангара-А5В"
  • 27.08 20:34
  • 10
В Комсомольске построят сверхманевренные истребители Су-35С для Минобороны
  • 27.08 19:35
  • 2
Мощности "Адмиралтейских верфей" могут начать простаивать без контракта на серию подлодок для Балтфлота - гендиректор