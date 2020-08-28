В NASA поддержали идею съемок фильма в космосе

Директор управления выразил надежду на то, что такой фильм "вдохновит новое поколение инженеров и ученых"

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) изучает вопрос о съемках фильма в космосе. Об этом сообщил в четверг в ходе видеоконференции, посвященной перспективам исследований на борту Международной космической станции, директор NASA Джим Брайденстайн, не уточнив при этом сроков реализации этой идеи.

"Нам нужна коммерческая активность на борту орбитальных станций, а вместе с такой деятельностью нам потребуются астронавты, которые выполняют коммерческие задачи, - отметил он. - Сейчас мы рассматриваем вопрос о том, как можно принять астронавтов, которые, возможно, были бы заинтересованы в том, чтобы снять фильм в космосе".

"Всех просто восхищает мысль о том, что знаменитый актер может сняться в фильме в космосе, - добавил он. - Это привлекает повышенный интерес". "Если знаменитый актер хочет снять фильм, то мы поддерживаем это", - подчеркнул директор NASA.

О возможности съемок такого фильма Брайденстайн сообщил в Twitter в мае нынешнего года, указав, что NASA "восхищено возможностью работать месте с Томом Крузом над фильмом, снятым на борту космической станции". Он выразил надежду на то, что такой фильм "вдохновит новое поколение инженеров и ученых".