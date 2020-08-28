В США назвали регионы "борьбы" с Россией и Китаем

МОСКВА, 27 августа/ Радио Sputnik. Соединенные Штаты должны быть готовы к противостоянию с Россией и Китаем по всему миру, считает американский министр обороны Марк Эспер.

Глава Минобороны США обозначил конкретные регионы, где Вашингтону прежде всего необходимо быть готовым к борьбе с Москвой и Пекином. К таковым он отнес Европу, Арктику и Ближний Восток.

Чтобы перевес в противостоянии был на стороне США, власти намерены вложить средства в развитие технологий новых поколений, пишут Argumenti.ru.

Как ранее сообщало радио Sputnik, Минобороны Китая объявило о вторжении американского самолета-разведчика на запрещенную для полетов территорию.