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В США назвали регионы "борьбы" с Россией и Китаем

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Министр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США Марк Эспер.
Источник изображения: © AP Photo / Manuel Balce Ceneta

МОСКВА, 27 августа/ Радио Sputnik. Соединенные Штаты должны быть готовы к противостоянию с Россией и Китаем по всему миру, считает американский министр обороны Марк Эспер.

Глава Минобороны США обозначил конкретные регионы, где Вашингтону прежде всего необходимо быть готовым к борьбе с Москвой и Пекином. К таковым он отнес Европу, Арктику и Ближний Восток.

Чтобы перевес в противостоянии был на стороне США, власти намерены вложить средства в развитие технологий новых поколений, пишут Argumenti.ru.

Как ранее сообщало радио Sputnik, Минобороны Китая объявило о вторжении американского самолета-разведчика на запрещенную для полетов территорию.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
Арктика
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