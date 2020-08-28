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РИА Новости

Турция проведет в Восточном Средиземноморье учения с боевыми стрельбами

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Американский фрегат Taylor и турецкий фрегат Turgutries во время учений в Черном море
Американский фрегат Taylor и турецкий фрегат Turgutries во время учений в Черном море.
Источник изображения: © U.S. Navy photo by Lt. j.g. David Hancock

МОСКВА, 27 августа/ Радио Sputnik. В Минобороны Турции сообщили, что 1-2 сентября проведут морские учения с боевыми стрельбами в восточной части Средиземного моря, сообщает EADaily со ссылкой на Reuters.

Контроль над регионом Восточного Средиземноморья оспаривают как Турция, так и Греция. Обе страны являются членами НАТО. Противостояние обострилось после того, как в этом месяце Анкара направила в спорный регион судно сейсморазведки. Греция сочла этот шаг провокационным.

Ранее в четверг турецкий флот выпустил информационное уведомление, известное как Navtex, в котором говорится о проведении учений с боевыми стрельбами в Восточном Средиземноморье у побережья Искендеруна, к северо-востоку от Кипра.

По сообщению EADaily, в том же регионе с 26 по 28 августа проходят военные учения Италии, Греции и Кипра, к которым присоединилась и Франция.

Как ранее сообщало радио Sputnik, французский президент Эммануэль Макрон заявил, что выступает за гибкий подход к решению проблем в отношениях с Турцией.

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Италия
Кипр
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Франция
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