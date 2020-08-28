Новый виток? В МИД предостерегли США от размещения РСМД по всему миру

МОСКВА, 27 августа/ Радио Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала об опасности размещения США наземных ракет средней и малой дальности в разных регионах мира.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможности создавать ракеты средней и меньшей дальности для "сдерживания российской агрессии".

По словам Захаровой, это станет крайне рискованным шагом.

"Размещение американских наземных РСМД в различных регионах мира станет крайне рискованным и дестабилизирующим шагом с точки зрения международной и региональной безопасности. Это также спровоцирует, с нашей точки зрения, новый виток гонки вооружений с абсолютно непредсказуемыми последствиями", – сказала Захарова, слова которой приводит РИА Новости.

Официальный представитель МИД предупредила о незамедлительной реакции РФ на этот шаг. В российском дипломатическом ведомстве уверены, что единственно верным решением в этой ситуации станет совместный поиск урегулирования дипломатическими методами.

Разрушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), одного из столпов глобальной системы стратегической стабильности, произошло после решения США в августе 2019 года выйти из него якобы из-за нарушений со стороны России. Вашингтон обвинял Москву в разработке и испытании запрещенной ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО).

В Москве утверждают, что ракета имеет разрешенный радиус действия – менее 500 километров. Китай не был участником договора РСМД. Этим обстоятельством США также объяснили свое намерение покинуть соглашение.

Ранее радио Sputnik сообщило, что РФ напомнила США о выводе ядерного оружия из Европы.