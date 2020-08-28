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Российская газета

Балтфлот провел на учениях под Калининградом крупную военную операцию

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Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Масштабные маневры с участием более 2 тысяч военнослужащих прошли в Калининградской области в рамках планового двухстороннего учения Балтийского флота и 6 общевойсковой армии Западного военного округа.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, учение с группировкой войск армейского корпуса БФ прошло на полигоне "Правдинский". Мотострелковые и танковые подразделения развернулись в боевые порядки, в сопровождении авиационных групп атаковали передний край обороны "противника", а затем вытеснили его на позиции, невыгодные для дальнейших действий.

В учебном бою активно применялись беспилотники. Расчеты комплексов беспилотной авиации выполняли корректировку огня артиллерии, поиск командных пунктов и узлов связи, доразведку района дислокации резервов условного противника.

Танковые подразделения отрабатывали различные приемы современного боя, такие, как "танковая карусель", когда огонь по противнику ведется в высоком темпе и практически непрерывно. В итоге огневые точки условного противника были уничтожены быстро и с высокой точностью.

Крупные резервы "врага" уничтожила артиллерийская группировка войск. Задействованы были, в частности, дальнобойные системы залпового огня "Ураган". В общей сложности на учении мотострелки во взаимодействии с танковыми и артиллерийскими подразделениями поразили более четырехсот мишеней, имитирующих авиацию, бронетехнику и живую силу условного противника.

К маневрам были привлечены свыше 2 тысяч военнослужащих танковых, мотострелковых, артиллерийских подразделений, а также группы усиления из числа инженерных подразделений войск, РХБ защиты, морской авиации и подразделений радиоэлектронной борьбы. Задействованы порядка 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе 16 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота.

После окончания учения на специально оборудованной площадке полигона "Правдинский" прошел парад боевой техники и войск, который провел командир армейского корпуса генерал-майор Андрей Рузинский.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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Ураган РСЗО
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