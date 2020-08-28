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Известия.ru

Форум «Армия-2020» открылся для общего посещения

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Роботы, которые управляются силой мысли. Коптер, автоматически составляющий 3D-карту здания. Самые свежие военные новинки теперь доступны и гражданским — само собой, те, которые на составляют государственную тайну.

Роботы, которые управляются силой мысли. Коптер, автоматически составляющий 3D-карту здания. Самые свежие военные новинки теперь доступны и гражданским — само собой, те, которые на составляют государственную тайну.

Форум «Армия-2020» открылся для общего посещения. Мастер-классы, лекции, круглые столы, выставки. Изюминка — демонстрация стрелкового оружия. Где еще можно сделать выстрел из крупнокалиберного пулемета?

В рамках форума «Армия-2020» проходят армейские игры. Соревноваться в меткости и силе с военными — не лучшая затея. Зато гражданские гости могут стать членами народного жюри. Состязание армейских поваров у зрителей вне конкуренции.

На армейском форуме показали возможности тяжелой техники. Танковый биатлон — особое зрелище. После гонки танки можно изучить в деталях на выставке.

Форум «Армия-2020» проходит до 29 августа.

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Проекты
АРМИ-20XX
Робот
Танковый биатлон
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