"Крайне рискованный шаг". Захарова оценила планы США по размещению РСМД

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве.

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Размещение американских наземных РСМД в разных регионах мира станет крайне рискованным шагом и спровоцирует новый виток гонки вооружений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила о заявлении госсекретаря США Майка Помпео о возможности создавать ракеты средней и меньшей дальности для "сдерживания российской агрессии".

"Размещение американских наземных РСМД в различных регионах мира станет крайне рискованным и дестабилизирующим шагом с точки зрения международной и региональной безопасности. Это также спровоцирует, с нашей точки зрения, новый виток гонки вооружений с абсолютно непредсказуемыми последствиями", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

"Безусловно, появление дополнительных ракетных рисков на территории России повлечет за собой незамедлительную реакцию с нашей стороны. Мы убеждены, что в данном контексте единственной разумной и оправданной мерой стал бы совместный поиск взаимоприемлемого урегулирования сложившейся ситуации политико-дипломатическими методами", - подчеркнула она.

Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли заявил в интервью японскому изданию "Никкэй", что США планируют обсудить с рядом азиатских стран способы повышения мер защиты союзников на фоне роста угрозы со стороны Китая, включая возможность размещения ракет средней и малой дальности наземного базирования.

Разрушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), одного из столпов глобальной системы стратегической стабильности, произошло после решения США в августе 2019 года выйти из него якобы из-за нарушений со стороны России. Москва обвинения отвергает. Китай не был участником договора РСМД. Этим обстоятельством США также объяснили свое намерение покинуть соглашение.