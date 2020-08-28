Войти
РИА Новости

"Крайне рискованный шаг". Захарова оценила планы США по размещению РСМД

203
0
0
Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Размещение американских наземных РСМД в разных регионах мира станет крайне рискованным шагом и спровоцирует новый виток гонки вооружений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила о заявлении госсекретаря США Майка Помпео о возможности создавать ракеты средней и меньшей дальности для "сдерживания российской агрессии".

"Размещение американских наземных РСМД в различных регионах мира станет крайне рискованным и дестабилизирующим шагом с точки зрения международной и региональной безопасности. Это также спровоцирует, с нашей точки зрения, новый виток гонки вооружений с абсолютно непредсказуемыми последствиями", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

"Безусловно, появление дополнительных ракетных рисков на территории России повлечет за собой незамедлительную реакцию с нашей стороны. Мы убеждены, что в данном контексте единственной разумной и оправданной мерой стал бы совместный поиск взаимоприемлемого урегулирования сложившейся ситуации политико-дипломатическими методами", - подчеркнула она.

Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли заявил в интервью японскому изданию "Никкэй", что США планируют обсудить с рядом азиатских стран способы повышения мер защиты союзников на фоне роста угрозы со стороны Китая, включая возможность размещения ракет средней и малой дальности наземного базирования.

Разрушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), одного из столпов глобальной системы стратегической стабильности, произошло после решения США в августе 2019 года выйти из него якобы из-за нарушений со стороны России. Москва обвинения отвергает. Китай не был участником договора РСМД. Этим обстоятельством США также объяснили свое намерение покинуть соглашение.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Япония
Проекты
РСМД
Похожие новости
29.06.2020
НеПРОшенный гость: Япония отказалась от комплексов Aegis Ashore из США
28.08.2019
Американские ракеты средней дальности для Азии
27.08.2019
По соображениям зеркальности: Россия ответит на американскую угрозу
21.04.2014
"Государственный и частный космос: конкурентные возможности России"
25.11.2013
На смену "Пионерам" могут и должны прийти "Топольки"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.08 04:13
  • 2
Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО
  • 28.08 02:54
  • 156
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 28.08 02:36
  • 2
Беспилотник "Гром", впервые представляемый на "Армии-2020", предназначен для поддержки истребителей Су-35 и Су-57
  • 28.08 01:24
  • 1
Минобороны решило сделать тяжелый беспилотник "Охотник" дальним перехватчиком
  • 28.08 00:29
  • 8
Огонь по своим: один Abrams подбил другой на ночных стрельбах в США
  • 27.08 23:54
  • 3
Армия России получит еще 50 танков Т-80БВМ
  • 27.08 23:36
  • 9
"Кронштадт" готов серийно поставлять Минобороны РФ беспилотники "Орион" в ударном варианте
  • 27.08 23:24
  • 4
Какие белорусские технологии используются в тяжелой БМП Т-15 "Армата"
  • 27.08 23:21
  • 4
Внутреннее устройство БМП К-17 "Бумеранг" показали на "Армии-2020"
  • 27.08 23:02
  • 5
Должна ли Россия отказаться от танков вместе с Великобританией
  • 27.08 22:53
  • 1
Военные РФ показали лучший результат в танковом биатлоне
  • 27.08 22:25
  • 9
Флотская бифуркация, у кого кофейная гуща, гуще.
  • 27.08 20:50
  • 22
Рогозин потребовал форсировать работы по созданию водородной версии тяжелой ракеты "Ангара-А5В"
  • 27.08 20:34
  • 10
В Комсомольске построят сверхманевренные истребители Су-35С для Минобороны
  • 27.08 19:35
  • 2
Мощности "Адмиралтейских верфей" могут начать простаивать без контракта на серию подлодок для Балтфлота - гендиректор