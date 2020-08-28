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РИА Новости

На "Армии-2020" впервые показали беспилотник на "поводке"

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Посетители на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020"
Посетители на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

КУБИНКА (Московская обл.), 27 авг - РИА Новости. Беспилотник, соединённый с источником питания тонким проводом, позволяющим ему находиться в воздухе практически бесконечный период времени, впервые представили на форуме "Армия-2020", сообщили РИА Новости в пресс-службе Института проблем управления (ИПУ) РАН имени Трапезникова, разработавшего эту технологию.

"На международном военно-техническом форуме "Армия-2020" ИПУ РАН имени Трапезникова представил привязную высотную платформу, которая представляет собой БПЛА, соединенный с базой сверхтонким проводом. Технология передачи энергии обеспечивает возможность подъема платформы на высоту до 200 метров с полезным грузом до 20 килограмм. Срок функционирования платформы ограничен лишь надежностью беспилотника", - рассказали в институте.

Сообразность технологии дрона на "поводке" в ИПУ объяснили тем, что время работы существующих автономных беспилотников ограничено из-за малого ресурса их аккумуляторов, в то время как привязные БЛА этим недостатком не обладают благодаря электропитанию, которое подается от наземных источников энергии.

"Основное преимуществом нашего проекта – возможность передачи энергии мощностью до 10 кВт по медным проводам малого веса с земли на борт для питания электродвигателей и аппаратуры. Кроме возможности длительного функционирования, аппарат, разработанный в ИПУ, демонстрирует большую надежность", - отметили в институте.

В представленном на "Армии" опытном образце беспилотник запускается с автомобиля. По замыслу создателей, этот БЛА способен выполнять разные задачи - "это может быть и оперативно развернутая телекоммуникационная вышка в районах стихийных бедствий или наблюдательный пост – области её применения самые широкие и определяются необходимости иметь стационарный объект, приподнятый на 200 метров от уровня земли".

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Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
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