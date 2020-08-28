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Российская газета

Морпехи ЗВО "захватили" побережье на острове Гогланд

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Источник изображения: Пресс-служба ЗВО

Морские пехотинцы Западного военного округа провели противодесантную оборону острова Гогланд в акватории Финского залива. Они высадились с быстроходных катеров и "захватили" побережье.

Морпехи имитировали условного противника, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Им противостояли мотострелковые подразделения, которые отбили нападение и выполнили уникальный маневр - вертикальный аэромобильный охват на вертолетах Ми-8.

Данный эпизод состоялся в рамках двустороннего командно-штабного учения с Балтийским флотом и общевойсковой армией. В тренировках участвуют более шести тысяч военнослужащих и полторы тысячи единиц техники. Проходят они на полигонах в Ленинградской и Калининградской областях и в акватории Балтийского моря.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Продукция
Ми-8
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БФ
Военные учения
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