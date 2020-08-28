Направили бомбардировщики: США готовятся к баталиям в Арктике

Пентагон развертывает в Арктике бомбардировщики и атомные подлодки

США направили в Арктику стратегические бомбардировщики и атомные подводные лодки. В Вашингтоне считают, что это будет зеркальным ответом на последние действия России в регионе. К чему может привести наращивание сил у арктических льдов, - в материале «Газеты.Ru».

Одна из самых мощных атомных ударных подводных лодок ВМС США совершила заход в норвежский порт, сообщили ВМС США в конце прошлой недели. Чуть позже шесть стратегических бомбардировщиков B-52 ВВС США вылетели из США в Великобританию, пишет Forbes.

На фоне постоянных развертываний американских войск в тех или иных регионах мира сегодняшние миссии подводных лодок и бомбардировщиков не могут показаться необычными.

«Но подумайте, как они, видимо, попали в Северную Европу. Стратегические бомбардировщики пролетели над паковыми льдами полярного купола Земли, а подводные лодки прошли в глубинах Северного ледовитого океана», - пишет Forbes.

В статье отмечается, что изменения климата, выразившиеся в глобальном потеплении, увеличивают температуру северных вод, тем самым значительно сокращая полярный ледяной покров. «А потому российские вооруженные силы расширяют и улучшают свои возможности для ведения войны в Арктике», - уверен автор материала.

Руководители Пентагона обычно с большой осмотрительностью относятся к оперативному развертыванию своих ВВС и ВМС в тех или иных регионах мира. «Наша способность быстро реагировать на изменения в обстановке и заверять союзников и партнеров в их безопасности основана на том факте, что мы можем развернуть наши стратегические бомбардировщики B-52 в любой момент», - сказал командующий ВВС США в Европе и в Африке генерал Джефф Харригян.

По мнению военного, в настоящее время присутствие бомбардировщиков в Великобритании поможет укрепить доверительные отношения с американскими союзниками по НАТО и странами-партнерами.

К примеру, ВВС Норвегии в этом плане не теряли времени зря. Истребители F-16 национальных военно-воздушных сил сопровождали американские стратегические бомбардировщики, когда В-52 проходили через воздушное пространство Норвегии на пути от базы ВВС США Майнот в Северной Дакоте к базе Королевских ВВС в Фэрфорде.

Заявление ВМС США о прибытии USS Seawolf в норвежский порт Тромсе было более примечательным, поскольку американский флот почти никогда публично не объявляет о передвижении своих подводных лодок. Когда это происходит, это означает далеко не рядовое явление.

«Многоцелевая атомная подводная лодка Seawolf совершила переход морем из военно-морской базы Бангор (штат Вашингтон) в зону ответственности 6-го флота ВМС США, тем самым демонстрируя глобальный характер действий американских подводных сил и их стремление предоставить наши боевые и оперативные возможности для выполнения уникальных задач с непревзойденной готовностью в любом районе Мирового океана», - заявил командующий подводными силами ВМС США вице-адмирал Дэрил Коудл.

«Стоит обратить внимание на контекст», - пишет Forbes. По мнению издания, «Россия создала условия для вмешательства в Беларусь после недавних фальсификаций на выборах в этой стране и вызванных ими массовых протестов общественности. Недавно российский флот устроил имитацию высадки десанта на арктический остров. Российские Воздушно-космические силы расширяют свою аэродромную сеть на Крайнем Севере».

Нынешнее противостояние в Арктике во многом напоминает возвращение к временам «холодной войны».

В тот исторический период Москва и Вашингтон активно оперировали в Арктике, пишет Forbes. Экипажи стратегических бомбардировщиков B-52 тренировались для пересечения Северного полюса, чтобы сбросить атомные бомбы на Советский Союз. Специально для охоты на советские подводные лодки с баллистическими ракетами, скрывающиеся под арктическими льдами, ВМС США получили на вооружение многоцелевые атомные подводные лодки класса Seawolf.

«Но не воспринимайте развертывание американских войск как нечто означающее, что администрация президента США Дональда Трампа внезапно начинает жесткие меры по отношению к России», - пишет Forbes.

Пентагон, похоже, полон решимости противодействовать российским действиям в Арктике. Вместе с тем на политическом уровне Белый дом фактически смягчил позиции США в Европе. Администрация Дональда Трампа решила вывести сотни морских пехотинцев США из Норвегии и тысячи военнослужащих армии США из Германии.

В борьбу за арктический регион сегодня вступают не только страны бассейна Северного Ледовитого океана - США, Россия, Канада, Норвегия, Дания, - но и державы иных регионов, например, КНР. Полярные исследования давно перешли из сферы науки в сферу экономики, что привело к ожесточенному политическому спору между государствами, граничащими с Арктикой.

Разного рода разногласий и противоречий в потенциально конфликтных сферах между государствами-интересантами в Арктике в настоящее время достаточно много.

Во-первых, сохраняется неопределенность в очертаниях исключительных экономических зон стран региона.

Эта проблема возникла не вчера и не далеко не завтра разрешится. Дело в том, что международное законодательство в этой сфере применительно к Арктике сегодня сформулировано таким образом, что вольно или невольно возникают спорные вопросы.

Цена вопроса в этом случае исключительно высока: в Арктическом регионе может находиться до четверти потенциальных мировых ресурсов нефти и газа.

Об этом очень много говорится в последнее время, правда, не всегда добавляют, что при нынешнем уровне цен добыча углеводородов в Арктике, скорее всего, на данном этапе нерентабельна, однако уже завтра ситуация может кардинально измениться.

Во-вторых, не менее острая проблема в Арктическом регионе - споры о полномочиях тех или иных государств относительно Северного морского пути.

В последнее время все чаще со стороны США высказываются мнения об ослаблении российского присутствия в Арктике и интернационализации Северного морского пути.

То есть в Вашингтоне ведут к тому, что СМП должен стать транспортной артерией, открытой для всего мирового сообщества, а не являться только российской национальной транспортной коммуникацией.

Позиция России по СМП, согласно мнению западных экспертов, не всегда выглядит убедительной и является до определенной степени нарушением международного морского права и противоречит принципу мирного использования Мирового океана.

В свою очередь, на Западе задаются вопросом - почему пространство, которое не является территориальными водами России, объявлено собственностью Москвы. На этой почве могут возникнуть существенные инциденты.

Самое фундаментальное при анализе возможности возникновения крупномасштабной войны в Арктике следующее - сегодня в этом регионе нет игроков, конфликт между которыми не имел бы риска перерастания во всеобщую ядерную войну.

Михаил Ходаренок