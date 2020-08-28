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Болгарские читатели: американцы дважды предали курдов, предадут и греков!

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Турецкое буровое судно готовится к отправке в Средиземное море в порту Диловаси
Турецкое буровое судно готовится к отправке в Средиземное море в порту Диловаси.
Источник изображения: © AP Photo, Lefteris Pitarakis

Греко-турецкий конфликт, похоже, неизбежен. Ни одна из сторон не хочет идти на компромисс. Не надеясь на собственные силы, Афины стремятся интернационализировать конфликт, однако НАТО и США не спешат к ним на помощь. Болгарские читатели считают, что Балканы ожидают крутые перемены, и Запад вряд ли будет помогать.

Факти: Столкновение Турции и Греции неизбежно

Греко-турецкий конфликт, похоже, неизбежен: Анкара и Афины обмениваются угрозами, и никто не хочет идти на компромисс. Причиной этому служат не только резко возросшие территориальные амбиции Турции, несогласной с морскими границами, установившимися после Первой мировой войны, но и недавно найденные здесь месторождения. Греция не может пойти на компромисс, поскольку опасается, что аппетиты Анкары будут только расти. Не особо надеясь на собственные силы, Афины стремятся интернационализировать конфликт, однако НАТО и США не спешат приходить к ним на помощь. Пока только Франция поддержала Грецию, отправив фрегат и вертолетоносец.

Комментарии читателей:

Среднощен

Греция и Турция - члены НАТО? Какую "безопасность" может гарантировать этот союз, если его члены не могут между собой договориться? Франция в Эгейском море из-за Total? Лицемерие в НАТО - это факт!

Molon Lave

Турция - гигант на глиняных ногах, готовый упасть и развалиться. Ни одно соседнее государство не должно склонять голову - все соседние страны на протяжении веков страдали от этих варваров. Армяне и греки показали, как сделать так, чтобы можно было собой гордиться.

Комшия

Почему сторонники султана его не… Большие претензии Анкары в конечном итоге приводят к ее краху. Нужны примеры - читайте историю.

Митрополит Методий Кусев 1914 г

"И дети в Болгарии знали, что греки - величайшие враги Болгарии и славянства. Можно доверять турку, но не греку".

Идвам от бъдещето

Греция будет разделена между двумя великими империями - Россией и Турцией.

9872

К комментарию Идваме от бъдещето: Если в ближайшее время это произойдет, ждите, что и мы попадем под контроль какой-нибудь силы.

NEMESIS

К комментарию 9872: Это будет лучше, чем быть под контролем местных воров! После освобождения и до сегодняшнего дня Болгария каждый раз доказывала, что не может сама собой управлять!

Клисар на СвСофия

Есть международные договоры - например, Лозаннский. Если Эрдо решит его пересматривать, ему не поздоровится. Как только Европа прекратит с ним торговлю, узнает, кто друг, кто враг, кто просто так. И разорится через 6 месяцев. Тогда эти амуджи (так болгары пренебрежительно называют турок - прим.пер.) сами ему башку снесут. Почитайте про султанов, обезглавленных своими подданными. Когда к власти придет Джо Байден, восточные диктаторы поймут, как тяжела дубинка американского копа.

Gmkmgj

Вчера состыковались американский и греческий самолеты. Франция также поддержала Грецию в военном отношении. Международное право на стороне Греции. В данный момент в Греции строится американская база. Последствия нападения на Грецию в этих условиях для Турции будут непредсказуемыми.

Хасан

К комментарию Gmkmgj: Да ты пойми, Франция никогда не будет воевать за греков, но охотно отправит греков умирать за интересы Греции… сейчас она продаст Греции "Рафали" и военные корабли, выбьет выгодные условия для "Тоталя" и оревуар.

по устав най боли

Вряд ли дойдет до войны. Как говорится, не портите драку ссорой. Греки хитрые, намнут бока туркам точно по уставу.

Игшщ

Греция - островное государство. У каждого острова, населенного греками, есть соответствующие территориальные воды. Это не острова расположены в 500 км от Греции - они и есть Греция. До всех войн XX века даже побережье современной Турции населяли преимущественно греки.

Истината

Невероятно, но факт - только Турция не объявляла войну и не нападала на Болгарию после Освобождения. Все остальные наши соседи отрывали по кусочку от Матери Болгарии, не говоря уже о том, как над нами издевались греки, которых некоторые из вас так восхваляют. Читайте и повышайте свой уровень образования. Западная Фракия наша, но ее подло передали грекам. Пришло время ее вернуть.

Кристиян Вигенин

Реджепа повесят перед Святой Софией. Время Турции истекает, ее поделят на Северную (со столицей Эдирне) и Южную (со столицей Анкарой), а Стамбул будет автономной территорией с международным статусом.

Наблюдател

Запад виноват в растущей агрессии Турции. На протяжении более 40 лет он упорно игнорировал оккупацию северной части Кипра, тем самым на практике дал "зеленый свет" территориальным амбициям Турции! То есть фактически Запад способствует восстановлению границ Империи! Учитывая, что американцы уже дважды предали курдов, совсем не удивительно, если они предадут и греков!

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Кипр
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