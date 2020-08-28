Войти
Российская газета

Танк Т-90М стал одним из главных экспонатов "Армии-2020"

214
0
0
Источник изображения: Алексей Моисевв

Т-90М впервые открыто демонстрируется на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020". В настоящее время он признан одним из лучших серийно выпускаемых танков в мире.

Считается, что именно эти боевые машины наряду с Т-14 на тяжелой унифицированной платформе "Армата" станут основой российских танковых войск в обозримом будущем.

Данная версия "девяностого" является развитием предназначенного на экспорт Т-90МС, который тоже демонстрируется на форуме в экспозиции Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех).

У этих танков много общего, но один из них адаптирован под требования отечественных сухопутных войск. Он также оборудован динамической защитой нового поколения. 1 130-сильный двигатель В-92С2Ф позволяет развивать по шоссе до 70 км/ч. Запас хода - 550 км.

Современная система управления огнем, в которую входят основной прицел наводчика-оператора с тепловизионным каналом, прицел дублер, панорама командира, позволяют эффективно применять доработанную 125-мм гладкоствольную пушку и спаренный пулемет.

Для борьбы с воздушными и наземными целями используется также дистанционно-управляемый 12,7-мм "Корд".

Своеобразным дебютом Т-90М стало его участие в широкомасштабных стратегических маневрах "Запад-2017", где один образец вместе с Т-80БВМ и БМПТ "Терминатор" был задействован во время учебных боевых действий на 33-м общевойсковом полигоне в Ленинградской области.

Танк был подвергнут всесторонним государственным испытаниям, о завершении которых сообщили в феврале 2020 года.

В апреле первая партия такой техники из Нижнего Тагила поступила в подразделения Таманской мотострелковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа.

24 июня эти бронемашины приняли участие в параде в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

В настоящее время в войсках идет активное освоение "девяностых", которые применяются на полигонах как днем, так и ночью.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
БМПТ Рамка-99
В-92С2
Т-80
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Военные учения
Похожие новости
30.07.2020
Более 28 тыс. образцов вооружений и техники могут быть представлены на форуме "Армия-2020"
18.06.2020
"Бал", "Листва" и "Тосочка". Какую технику впервые покажут на Красной площади в Москве
14.04.2020
«Прорыв» в российской армии: военные получили новые танки
02.10.2019
Этому оружию реклама не нужна. О перспективной технике "Уралвагонзавода" для армии России
26.09.2017
"Запад" нам поможет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.08 04:13
  • 2
Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО
  • 28.08 02:54
  • 156
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 28.08 02:36
  • 2
Беспилотник "Гром", впервые представляемый на "Армии-2020", предназначен для поддержки истребителей Су-35 и Су-57
  • 28.08 01:24
  • 1
Минобороны решило сделать тяжелый беспилотник "Охотник" дальним перехватчиком
  • 28.08 00:29
  • 8
Огонь по своим: один Abrams подбил другой на ночных стрельбах в США
  • 27.08 23:54
  • 3
Армия России получит еще 50 танков Т-80БВМ
  • 27.08 23:36
  • 9
"Кронштадт" готов серийно поставлять Минобороны РФ беспилотники "Орион" в ударном варианте
  • 27.08 23:24
  • 4
Какие белорусские технологии используются в тяжелой БМП Т-15 "Армата"
  • 27.08 23:21
  • 4
Внутреннее устройство БМП К-17 "Бумеранг" показали на "Армии-2020"
  • 27.08 23:02
  • 5
Должна ли Россия отказаться от танков вместе с Великобританией
  • 27.08 22:53
  • 1
Военные РФ показали лучший результат в танковом биатлоне
  • 27.08 22:25
  • 9
Флотская бифуркация, у кого кофейная гуща, гуще.
  • 27.08 20:50
  • 22
Рогозин потребовал форсировать работы по созданию водородной версии тяжелой ракеты "Ангара-А5В"
  • 27.08 20:34
  • 10
В Комсомольске построят сверхманевренные истребители Су-35С для Минобороны
  • 27.08 19:35
  • 2
Мощности "Адмиралтейских верфей" могут начать простаивать без контракта на серию подлодок для Балтфлота - гендиректор