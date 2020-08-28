Танк Т-90М стал одним из главных экспонатов "Армии-2020"

Т-90М впервые открыто демонстрируется на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020". В настоящее время он признан одним из лучших серийно выпускаемых танков в мире.

Считается, что именно эти боевые машины наряду с Т-14 на тяжелой унифицированной платформе "Армата" станут основой российских танковых войск в обозримом будущем.

Данная версия "девяностого" является развитием предназначенного на экспорт Т-90МС, который тоже демонстрируется на форуме в экспозиции Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех).

У этих танков много общего, но один из них адаптирован под требования отечественных сухопутных войск. Он также оборудован динамической защитой нового поколения. 1 130-сильный двигатель В-92С2Ф позволяет развивать по шоссе до 70 км/ч. Запас хода - 550 км.

Современная система управления огнем, в которую входят основной прицел наводчика-оператора с тепловизионным каналом, прицел дублер, панорама командира, позволяют эффективно применять доработанную 125-мм гладкоствольную пушку и спаренный пулемет.

Для борьбы с воздушными и наземными целями используется также дистанционно-управляемый 12,7-мм "Корд".

Своеобразным дебютом Т-90М стало его участие в широкомасштабных стратегических маневрах "Запад-2017", где один образец вместе с Т-80БВМ и БМПТ "Терминатор" был задействован во время учебных боевых действий на 33-м общевойсковом полигоне в Ленинградской области.

Танк был подвергнут всесторонним государственным испытаниям, о завершении которых сообщили в феврале 2020 года.

В апреле первая партия такой техники из Нижнего Тагила поступила в подразделения Таманской мотострелковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа.

24 июня эти бронемашины приняли участие в параде в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

В настоящее время в войсках идет активное освоение "девяностых", которые применяются на полигонах как днем, так и ночью.

Алексей Моисеев