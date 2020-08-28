В рамках МВТФ "Армия-2020" подписано дополнительное соглашение к контракту на ремонт ТАРКР "Адмирал Нахимов"

ЦАМТО, 27 августа. В рамках МВТФ "Армия-2020" было подписано дополнительное соглашение к контракту на финансирование работ по ремонту тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 11442М "Адмирал Нахимов", сообщила пресс-служба АО "ПО "Севмаш".

На церемонии подписания генеральному директору Севмаша Михаилу Будниченко документ вручил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Делегация Севмаша под руководством генерального директора Михаила Будниченко принимает участие в форуме в составе Объединенной судостроительной корпорации. В Демоцентре ОСК представлены экспонаты военного и гражданского назначения, среди которых модели наиболее мощных отечественных боевых кораблей, в том числе субмарины проектов "Ясень" и "Борей", построенные на Севмаше.

В рамках форума специалисты Севмаша приняли участие в ряде круглых столов, посвященных современному производству. В частности, главный конструктор Юрий Спиридонов участвовал в конференции по проблемам жизненного цикла кораблей "Цифровая верфь".