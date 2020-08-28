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Известия.ru

Песков оценил включение двух НИИ Минобороны РФ в черный список США

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Включение двух научно-исследовательских институтов (НИИ) Минобороны России в американский черный список стало продолжением зависимости от рестрикций. Об этом журналистам 27 августа заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это продолжение какой-то санкционной зависимости, санкционный театр абсурдна. Мы категорически неприемлем заявление, что наши организации могут быть причастны к разработке химического и бактериологического оружия», — отметил представитель Кремля.

Действия Вашингтона стали абсолютным нонсенсом. Это может быть очередным примером неприкрытой неконкурентной борьбы, допустил Песков.

Ранее в четверг посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российская сторона считает решение американских властей внести в свой черный список два НИИ — Министерства обороны России и ГосНИИ органической химии и технологии — беспочвенным. Москва потребует объяснений, отметил дипломат.

Накануне бюро по вопросам промышленности и безопасности министерства торговли США внесло в свой черный список 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт (33-й ЦНИИИ) и 48-й Центральный научно-исследовательский институт (48-й ЦНИИ) Министерства обороны России.

С этого дня американские власти вводят ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров лицам и организациям, которые представляют риски для нацбезопасности и внешнеполитических интересов Соединенных Штатов.


Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

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