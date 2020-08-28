На форуме «Армия-2020» представлены гражданские разработки

Перспективную технику гражданского назначения представили на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» предприятия Северо-западного регионального центра (СЗРЦ) концерна ВКО «Алмаз-Антей».

Обуховский завод в рамках реализации национального проекта «Образование» демонстрирует 3D-принтер «Гелиос-1», сказано в сообщении пресс-службы концерна. Параметры области построения (300х200х250мм) позволяют печатать на этом принтере, в том числе, габаритные изделия из различных видов пластика.

Конструкторское бюро специального машиностроения, в частности, представляет на выставке высокотемпературную аддитивную установку «Ларец».

Устройство является одним из первых образцов диверсификации деятельности предприятия. Принтер оснащён просторной камерой с максимальной температурой стола 160 градусов и максимальной фоновой температурой - 130 градусов, при этом максимальная температура экструдера составляет 500 градусов. Преимуществом устройства является высокая скорость и точность печати - 120 мм/с, способность работать с различными типами пластика и одновременная печать двумя материалами. Потенциальные области применения аддитивной установки «Ларец» - это аэрокосмическое приборостроение, робототехника, медицина, говорится в пресс-релизе.

Российский институт радионавигации и времени демонстрирует девять наименований различного оборудования гражданского назначения, включая микроэлектронику, судовую аппаратуру, аппаратуру синхронизации и геодезическую аппаратуру.