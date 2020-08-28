Испания покупает новые БТРы

Испанская армия получит новые бронетранспортеры. Вчера, 26 августа, портал janes.com сообщил о том, что Минобороны Испании заказало компании General Dynamics European Land Systems-Santa Bárbara Sistemas (GDELS-SBS) производство 348 боевых машин Dragón.

Контракт стоимостью $870 млн на 348 машин Dragón объявлен как первый из трёх, в рамках которых для испанской армии будет закуплено порядка 1000 новых бронетранспортёров общей стоимостью $2,5 млрд. При этом производство начинается на этапе, когда Минобороны ещё не определилось с точным количеством каждой из модификаций бронетранспортёра и боевым модулем.

Бронетранспортёр Dragon Источник изображения: armyrecognition.com

Машина, названная испанской армией Dragón, создана на базе GDELS 8×8 Piranha 5 и включает в себя ряд испанских разработок, как того требует Минобороны Испании (участие испанской промышленности оценивается в не менее чем 70%). Ожидается, что контракт будет выполнен в течение 7 лет.

В мае текущего года Минобороны Испании перезапустило программу VCR. В рамках программы VCR Минобороны Испании выбрало бронетраспортёры Piranha V разработки американской компании General Dynamics. В первом тендере производителями выступал консорциум испанских компаний Indra и SAPA. В финальном варианте объединились Indra, Santa Bárbara Sistemas, SAPA и Escribano Mechanical & Engineering.