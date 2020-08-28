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РИА Новости

Ревность к успехам. Косачев о санкциях США против российских НИИ

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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Зотина

МОСКВА, 27 августа/ Радио Sputnik. Вводя санкции против российского НИИ, который участвовал в разработке вакцины от коронавируса, США не только пытаются затруднить создание вакцины в России, но действуют против глобальных интересов всего человечества, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Накануне Вашингтон внес в санкционные списки пять российских НИИ, подозревая их в работе над химическим и биологическим оружием. Один из них – 48-й ЦНИИ Минобороны РФ, который вместе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создавал вакцину от коронавируса. Попадание в санкционный список предполагает введение ограничений на экспорт, реэкспорт и передачу товаров при сотрудничестве с указанными организациями.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что ситуация с американским санкциями приобретает "одиозный характер".

"Это наш национальный приоритет (создание вакцины, – ред.), и он делается в интересах всего человечества. Таким образом, американцы сейчас, пытаясь затруднить создание вакцины в России через введение санкций, не только работают для продвижения собственных национальных интересов, но еще действуют против глобальных интересов человечества. Весь мир заинтересован в получении такой вакцины. Вашингтон начинает себя откровенно противопоставлять остальному человечеству. Возникает ситуация, когда США сдерживают его развитие. Эти санкции также могут быть косвенным признаком того, что американцы уже начинают ревновать к успехам российской медицинской науки", – сказал Косачев РИА ФАН.

По его мнению, США выбрали политику санкций, потому что больше не имеют достижений, которые позволяли бы им сохранять лидирующие позиции в мире.

"Американцы, которые в свое время себя создали и развили, став мощной нацией, все больше утрачивают конкурентоспособность. Санкции становятся инструментом выправления этого дисбаланса в пользу США, когда создаются проблемы для экономических и политических конкурентов. Санкции необходимы для сохранения доминирования Вашингтона на мировой арене", – отметил сенатор.

Ранее радио Sputnik сообщало, как посол РФ в Вашингтоне прокомментировал обвинения США в адрес российских НИИ.

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