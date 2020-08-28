Boeing завершает оборудование третьего и четвертого самолетов P-8A "Посейдон" ВВС Великобритании

ЦАМТО, 27 августа. Организация по закупке и обслуживанию продукции оборонного назначения (Defence Equipment and Support) Великобритании 21 августа сообщила, что третий и четвертый морские патрульные самолеты P-8A "Посейдон" (британское обозначение "Посейдон" MRA Mk.1), находятся на заключительной стадии производства.

В видеоролике, который DE&S разместила на своей странице в Twitter, демонстрируются самолеты с номера с номерами YP173 и YP174 на предприятии Boeing в Сиэтле (шт.Вашингтон). В настоящее время на борт устанавливаются специализированные системы для выполнения боевых задач.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2016 года Госдепартамент США одобрил поставку Великобритании в рамках программы "Иностранные военные продажи" 9 самолетов P-8A "Посейдон", связанного оборудования и услуг стоимостью до 3,2 млрд. долл. Официальный контракт был подписан на Международном авиасалоне в Фарнборо в июле 2016 года.

Общая стоимость разработки и поставки самолетов ВВС Великобритании, включая обучение личного состава, создание инфраструктуры и обслуживание на базе "Лоссимут" оценивается в 3,7 млрд. фунтов стерлингов.

На текущий момент в Великобританию прибыли два самолета. Первый P-8A "Посейдон" (ZP801), получивший наименование Pride of Moray (Гордость Морей – регион в Шотландии), совершил посадку на авиабазе "Кинлосс" 4 февраля 2020 года. Второй самолет (ZP802) прибыл на базу 13 марта 2020 года. Как предполагается, третий P-8A должен прибыть в Великобританию к концу октября 2020 года. Первые три P-8A ВВС Великобритании будут применяться с временной базы "Кинлосс", пока в октябре 2020 года не будет завершен ремонт ВПП на основной авиабазе "Лоссимут" в Шотландии. Четвертый самолет должен прибыть уже на эту базу.

Ожидается, что остальные самолеты P-8A "Посейдон" выполнят перелет на авиабазу "Лоссимут" в 2021 году. Один самолет прибудет к концу июня, два – к концу октября, а последний – к концу года.

Командование ВВС Великобритании 1 апреля объявило о достижении британским парком самолетов "Посейдон" начальной готовности к боевому применению. Полной готовности к боевому применению самолеты должны достичь в 2024 году.