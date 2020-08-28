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Российская газета

Управляемые реактивные снаряды показали на видео

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В интернете появился ролик, посвященный новейшим высокоточным управляемым боеприпасам для РСЗО "Торнадо-С".

Речь идет о реактивных 300-мм снарядах, представленных на форуме "Армия-2020".

Как пояснил Mil.Press гендиректор научно-производственного объединения "СПЛАВ" имени Ганичева Александр Смирнов, новый снаряд стал первым в линейке управляемых.

"До этого в реактивных системах залпового огня элементы управления отсутствовали. При этом увеличена дальность действия с 90 до 120 км. И существенно повышена точность наведения снаряда на цель. Кроме того система позволяет в режиме одиночного огня разводить управляемые снаряды по различным удаленным друг от друга точкам", - выделил он преимущества новых боеприпасов.

В снарядах используется система управления на базе бесплатформенной инерциальной навигационной системы.


Михаил Русин

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  • В новости упоминаются
Продукция
Торнадо-С
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Сплав НПО
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