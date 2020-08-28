Гражданские разработки представили на форуме "Армия-2020" предприятия концерна ВКО "Алмаз-Антей"

Кубинка (Московская область). 27 августа. ИНТЕРФАКС - Перспективную технику гражданского назначения представили на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" предприятия Северо-западного регионального центра (СЗРЦ) концерна ВКО "Алмаз-Антей".

"В частности, Обуховский завод в рамках реализации национального проекта "Образование" демонстрирует 3D-принтер "Гелиос-1", - сказано в сообщении пресс-службы концерна, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Параметры области построения (300х200х250мм) позволяют печатать на этом принтере, в том числе, габаритные изделия из различных видов пластика.

Конструкторское бюро специального машиностроения, в частности, представляет на выставке высокотемпературную аддитивную установку "Ларец".

Отмечено, что устройство является одним из первых образцов диверсификации деятельности предприятия. Принтер оснащён просторной камерой с максимальной температурой стола 160 градусов и максимальной фоновой температурой - 130 градусов, при этом максимальная температура экструдера составляет 500 градусов. Преимуществом устройства является высокая скорость и точность печати - 120 мм/с, способность работать с различными типами пластика и одновременная печать двумя материалами. Потенциальные области применения аддитивной установки "Ларец" - это аэрокосмическое приборостроение, робототехника, медицина и т.д., говорится в пресс-релизе.

Российский институт радионавигации и времени демонстрирует девять наименований различного оборудования гражданского назначения, включая микроэлектронику, судовую аппаратуру, аппаратуру синхронизации и геодезическую аппаратуру, информирует пресс-служба.

Брянский автомобильный завод выставил стендовые модели специальных колесных шасси и тягачей высокой проходимости гражданского назначения БАЗ-690902, БАЗ-69099 и др.