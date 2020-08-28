Полуактивный экзосклет демонстрирует ЦНИИТОЧМАШ на форуме "Армия-2020"

Кубинка (Московская область). 27 августа. ИНТЕРФАКС - Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) госкорпорации "Ростех" представил на Международном военно-техническом форуме "Армия - 2020" опытный образец полуактивного экзоскелета.

"Это одна из перспективных разработок ЦНИИТОЧМАШ и НИИ механики МГУ имени Ломоносова в области увеличения мышечной силы и повышения выносливости бойца на поле боя", - сообщил "Интерфаксу" в четверг начальник отдела программ перспективной боевой экипировки АО "ЦНИИТОЧМАШ" Сергей Титов.

Он отметил, что "производство такого оборудования - одна из отдельных новых отраслей недалекого будущего".

"Мы ожидаем, что экзоскелет войдет в состав боевой экипировки третьего поколения", - сказал Титов.

По его оценке, представленный на форуме полуактивный экзоскелет - "один из самых первых образцов экзоскелетов для армии с активными степенями свободы".

В свою очередь заведующий лабораторией общей механики НИИ механики МГУ Владимир Буданов отметил: суть новации состоит в том, что разработчики предлагают разгрузку коленного сустава за счёт введения в конструкцию электродвигателей.

"Коленный сустав испытывает перегрузки при переноске грузов с изменением вертикального положения центра масс, например, при подъеме в горку, по лестнице и просто при ходьбе по неровной местности. Таким образом, решается задача по "разгрузке"" бойца на марше", - сказал Буданов.

Он пояснил, что экзоскелет представляет собой внешний аналог человеческой костной системы. Это - металлическая конструкция, которая крепится на спину, чтобы обеспечить плотное прилегание к телу. Семизвенный механизм, состоящий из корпуса и двух трехзвенных ног, содержащих бедро, голень, стопу, дублирует костную систему человека и воспринимает вес груза. Быстродействующий низкоэнерционный электрический привод коленных суставов позволяет каждому суставу развивать дополнительно до 350 Вт мощности.

"Конечно, экзоскелет увеличивает массу экипировки, немного сковывает движение, но взамен мы получаем снижение нагрузки на коленный сустав при ходьбе и подъемах до 25%. В результате пользователь меньше устает и сохраняет хорошую форму после марша", - сказал Буданов.