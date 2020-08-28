"Российские космические системы" и РТИ займутся совместным созданием геоинформационных систем для госзаказчиков

Москва. 27 августа. ИНТЕРФАКС - "Российские космические системы" (РКС, входят в "Роскосмос") и АО "РТИ" заключили соглашение о совместном создании и продвижении геоинформационных систем для государственных заказчиков, сообщили в пресс-службе РКС в четверг.

"Холдинг "Российские космические системы" заключил соглашение с АО "РТИ" о продвижении геоинформационных технологий и IT-решений в интересах государственных заказчиков. Подписание состоялось в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020". Со стороны РКС соглашение было подписано АО "ТЕРРА ТЕХ" (дочерняя компания РКС)", - говорится в сообщении.

Там пояснили, что компании займутся совместным созданием и коммерциализацией ситуационных центров и информационных систем мониторинга на основе данных дистанционного зондирования Земли для федеральных и региональных органов исполнительной власти. Предполагается, что совместные разработки будут применяться в сфере сельского хозяйства, строительства и развития инфраструктуры.