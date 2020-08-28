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Известия.ru

Атомная подлодка и крейсер ВМС РФ провели учебные пуски у границ США

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/XinHua

Российская многоцелевая атомная подлодка «Омск» и крейсер «Варяг» в ходе учения в Беринговом море провели пуски крылатых ракет. Об этом на своем сайте 27 августа сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ). В Беринговом море проходит морская граница России и США.

«Общее руководство действиями сил с борта корабля измерительного комплекса «Маршал Крылов» осуществлял главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов», — говорится в сообщении.

Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» провел пуск противокорабельной крылатой ракетой комплекса «Вулкан», а «Омск» атаковал условную цель из-под воды противокорабельной ракетой «Гранит». Ракеты успешно поразили мишени на дистанциях более 450 и более 320 км соответственно.

Безопасность выполнения учения обеспечивали 15 боевых кораблей и судов ТОФ, а также самолеты морской авиации флота.

1 августа отряд боевых кораблей ТОФ покинул базу во Владивостоке и отправился в дальний поход, который продлится более двух месяцев. 19 июля военнослужащие морской пехоты ТОФ на Камчатке совершили марш на технике и в районе бухты Малая Лагерная загрузились на большие десантные корабли.



Фото: Global Look Press/XinHua

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