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Военно-промышленный курьер

Моряк нанес ущерб ВМС США на пару млрд долларов

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Источник изображения: vpk-news.ru

В США задержан военный моряк - его подозревают в умышленном поджоге универсального десантного корабля Bonhomme Richard.

Пожар на борту десантного корабля Bonhomme Richard, произошедший в июле на базе ВМС США в Сан-Диего (штат Калифорния), мог возникнуть в результате поджога. Об этом со ссылкой на источник в командовании 25 августа сообщает агентство Associated Press (AP).

По словам источника, в настоящее время в качестве подозреваемого допрашивается один из моряков. Подчёркивается, что подозреваемому пока не предъявлено никаких обвинений и он остаётся на свободе.

Cледователи морской полиции обратились за помощью в Федеральное бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF), поскольку это организация располагает экспертами и ресурсами, необходимыми для изучения такого сложного инцидента, как пожар на крупном корабле.

Корабль загорелся 12 июля во время ремонта на верфи Сан-Диего. УДК стоимостью 2,8 миллиарда долларов получил критические повреждения и восстановлению не подлежит. Если версия с поджогом подтвердится, то он претендует на звание самого дорогого в истории преступления подобного рода.

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США
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