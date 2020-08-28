Лондон намерен вкладывать деньги в «футуристический» истребитель

Британские власти, планировавшие закупить 138 американских F-35, могут отказаться от половины этих истребителей ради собственного перспективного самолёта, пишет Daily Mail. Как поясняет журналист таблоида, речь идёт о проекте Tempest, предполагающем создание истребителя, способного не только летать в беспилотном режиме, но и управлять группировкой беспилотных аппаратов сопровождения.

По данным Daily Mail, военное руководство страны может в итоге остановиться на 70 F-35. По мнению одного из военных экспертов, побеседовавших с журналистами издания, такое число будет разумным, поскольку 60 самолётов будут эксплуатироваться, а ещё 10 останутся в резерве на случай повреждений или неисправностей.

В свою очередь, научный сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований и эксперт по боевой авиации Джастин Бронк заявил в интервью британским СМИ, что 70 самолётов — это количество «в районе нижней границы ожидаемого». По мысли аналитика, вложившись в разработку собственного самолёта будущего, Великобритания сможет создать дополнительные рабочие места, однако такой самолёт вряд ли будет столь же удачным, сколь F-35.

По информации, имеющейся у Daily Mail, пишет РТ, на перераспределение военных расходов Лондон может пойти в связи с разработкой боевого самолёта Tempest («Буря»), который, по некоторым данным, должен будет поступить в серийное производство к 2035 году. Этот перспективный истребитель, поучаствовать в создании которого намереваются несколько европейских стран, будет «факультативно пилотируемым» — то есть, сможет функционировать без нахождения пилота в кабине, — и получит возможность управлять группировкой беспилотных аппаратов сопровождения.

Два года тому назад теперь уже бывший министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон описывал проект так: «Tempest станет истребителем будущего, который поднимет британские ВВС на новую высоту». Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли Лондон позволить себе разработку такого самолёта, Уильямсон тогда заявил: «Чтобы сохранить для наших ВВС способность оберегать Великобританию и гарантировать, что мы можем нанести поражение противнику как на своей территории, так и за границей, нам нужно вложиться в разработку своего истребителя.

Мы на протяжении ста лет остаёмся одним из мировых лидеров в области боевой авиации и обладаем весьма завидным арсеналом навыков и технологий, а в нашей последней стратегической доктрине чётко говорится о том, что мы твёрдо намерены сохранить этот статус. Этот проект служит для наших союзников свидетельством о том, что мы готовы сотрудничать для защиты своего неба во всё более грозном будущем, а данный концепт — не более чем проблеск того, каким это будущее может оказаться».