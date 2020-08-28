«Минобороны идет в авангарде технологического развития»

Первый замминистра обороны Руслан Цаликов назвал Национальный центр управления обороной РФ прообразом любого регионального и федерального центра управления.

Он выступил в четверг в ходе круглого стола «Технологии искусственного интеллекта в интересах обороны и безопасности государства» на форуме «Армия-2020».

В России создан самый мощный в мире центр управления - Национальный центр управления обороной РФ. Но это не значит, что он создан только для того, чтобы отразить военные угрозы. Это огромный центр управления повседневной деятельности - прообраз любого регионального и федерального центра управления, - сказал Цаликов.

«Исходя из тех технологий, которые сейчас используются в Минобороны, хочу сказать без ложной скромности, что мы идем в авангарде технологического развития. Это не означает, что эти достижения только для военных, они должны использоваться всеми», - отметил Цаликов.

Замминистра обороны сообщил, что сейчас идет разделение сфер по разработке технологий на базе искусственного интеллекта на военную и гражданскую, но данное разделение надуманно. Результатами технологического прогресса пользуется и должно пользоваться все общество в целом. Технологии искусственного интеллекта разрабатываются для людей, а не для военного или гражданского сектора. Я бы хотел акцентировать на этом ваше внимание.

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» более полутора тысяч организаций и предприятий демонстрируют около 28 тысяч экспонатов. В статическом и динамическом показах принимает участие почти 700 единиц современного вооружения и военной техники.