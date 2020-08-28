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Военно-промышленный курьер

Бывший гендиректор «Туполева» стал советником гендиректора Рогозина

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Александр Конюхов
Александр Конюхов.
Источник изображения: © Егор Алеев/ТАСС

«Александр Владимирович Конюхов, бывший генеральный директор ПАО «Туполев» и вице-президент Объединённой авиастроительной корпорации по стратегической и специальной авиации, перешёл на работу в ракетно-космическую отрасль. В качестве советника генерального директора госкорпорации он будет отвечать за интеграцию предприятий ракетостроения и контролировать ход создания наземной космической инфраструктуры для пилотируемой программы на космодроме Восточный», - говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте госкопорации.

Конюхов возглавлял «Туполев» с 2016 года - 30 июня его назначили гендиректором компании и по совместительству вице-президентом ОАК по стратегической и специальной авиации.

 Конюхов родился 10 июля 1975 года, в 1997 году закончил экономический факультет РГГУ в Москве, в 2001 - 2005 годах был директором «Заволжского моторного завода» группы «Северсталь-Авто», затем до 2008 года - гендиректором Кулебакского металлургического завода в Нижегородской области, пишет Интерфакс.

С 2008 года работал в авиапроме: в течение года руководил программой истребителя Су-35 в компании «Сухой», ещё год проработал в корпорации «МиГ» в качестве заместителя гендиректора по материально-техническому обеспечению, договорной и ценовой политике, в 2011 году вернулся на «Сухой» - уже в качестве первого заместителя главы компании по программам, где до 2016 года руководил перспективным направлением беспилотной авиации (в то время на «Сухом» велись работы по созданию ударного беспилотника «Охотник»).

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Страны
Россия
Продукция
Су-35
Компании
МиГ РСК
ОАК
Сухой ПАО
Туполев
Проекты
БПЛА
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