Генерал ФСБ прокомментировал задержание украинского шпиона в РВСН

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. За последнее время удалось задержать несколько человек, работавших на украинскую разведку, и эта тенденция может продолжиться. Об этом заявил генерал ФСБ Александр Михайлов в разговоре с "Московским комсомольцем".

"Думаю, этот процесс будет продолжаться дальше. Надо очень внимательно ситуацию отслеживать. Украина нас объявила страной-агрессором, как следствие, она нас рассматривает в качестве основного противника и начинает очень активно работать", — пояснил он.

По его мнению, задержанный сегодня в Барнауле военный, вероятно, попал в поле зрения украинской разведки, в тот период, когда "наши страны были вместе".

"Он может иметь родственников на Украине или симпатизировать тем процессам, которые происходят в этой стране. Естественно, когда человек приходит на службу, его проверяют, но во время службы может наступить какая-то деформация сознания, социальная, политическая или психологическая, и человек идет на сотрудничество", — добавил Михайлов.

По версии следствия, старший лейтенант Ракетных войск стратегического назначения передавал секретные данные министерству обороны Украины. Он находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Под Барнаулом находится одноименное ракетное соединение, на вооружении которого стоят ракетные комплексы мобильного базирования "Тополь", сейчас их меняют на "Ярсы".